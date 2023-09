Tributo musical a un héroe nacional: La historia de Ángel Fernández y su trayectoria con Marc Anthony

Ángel Fernández, el músico nativo de Santiago que desde 1993 funge como director musical de la banda del laureado artista puertorriqueño Marc Anthony, visitará el país esta semana para participar en un acto organizado por la alcaldía de Santo Domingo Este en memoria del héroe nacional, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, con motivo de la conmemoración de su natalicio, a quien le escribió una canción.

En el acto, programado para el 17 de este mes a las 10:00 de la mañana en el Paseo de la Historia de Santo Domingo Este, se proyectará el videoclip de la composición "Soldado del pueblo, muchacha de acero", a ritmo de merengue, interpretada por Maridalia Hernández y Rubby Pérez.

El músico y productor reveló detalles de su iniciativa en una entrevista que concedió a Diario Libre desde su residencia en Estados Unidos.

"Hace un tiempo comencé a investigar sobre el origen de mi familia. Crecí en Estados Unidos y me fui de Santiago cuando tenía nueve años de edad. Mi padre tenía poca información al respecto, pero encontré el libro escrito por la señora Arlette Fernández, quien fue la esposa del coronel Fernández Domínguez. Me puse en contacto con ella y, desde entonces, empecé a establecer un vínculo con ella y a conocer más a fondo quién fue Rafael Tomás y su papel histórico", relató el artista.

Aunque no ha podido confirmar si realmente existe un vínculo familiar, con documentos, en una ocasión en que Marc Anthony visitó el país, aprovechó su día libre para reunirse con la ahora fallecida Arlette Fernández. En esa reunión, le informó que escribiría una canción en honor a su difunto esposo.

Inspiración

"En ese momento, ya había compuesto una canción. Esto sucedió en 2007, mantuvimos el contacto hasta que antes del Covid intenté comunicarme con ella sin éxito. Posteriormente, me enteré de su fallecimiento. A través de una amiga en Santiago logré contactar a uno de sus hijos y así se produjo todo", recordó.

Fernández también rememoró el enfrentamiento bélico que ocurrió en el hotel Matum de Santiago, ya que su residencia estaba cerca del lugar, un evento que lo marcó profundamente.

"Cuando doña Arlette me pidió que terminara la canción, lo hice con mucho gusto. Quedó una deuda pendiente con ella, y la verdad es que agregué elementos que también le rinden homenaje a ella. Quedé gratamente impresionado por su valentía y dedicación al país, ya que consideraba su deber hacerlo. Fue un sacrificio por convicción, y Rafael Tomás fue un ejemplo en nuestra historia", señaló.

El tema tiene una duración de siete minutos y está inspirado en una carta que Domínguez escribió cuando se encontraba en Puerto Rico, preparándose para regresar al país y enfrentar la invasión de los Estados Unidos, que fue una de las consecuencias del golpe de estado contra el presidente Juan Bosch.

En el video, el público podrá apreciar a Rafael Tomás Fernández interpretando la canción ( personificado por Rubby Pérez), mientras que Maridalia Hernández encarnará a doña Arlette. "Fue una grata sorpresa contar con la participación de estos artistas. Esta canción tiene un propósito cultural y es un merecido tributo".

Desde el punto de vista musical, "Soldado del pueblo, muchacha de acero" combina el merengue de la época de los años 60 con elementos modernos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/11/don-haskins-center-el-paso-tx-photo-by-carlos-escobar-1--1.jpg El músico tiene una sólida trayectoria en la música. (CORTESÍA DE CARLOS ESCOBAR)

"A los jóvenes les digo estudien, que aprendan de su cultura y no se dejen llevar de la propaganda. Que valoren la figura de una persona como Rafael Tomás Fernández Domínguez " Ángel Fernández Director musical de Marc Anthony “

Tres décadas junto a Marc Anthony

Ángel Fernández es trompetista y guitarrista. Su sólida experiencia y talento han sido claves para su larga permanencia en la industria.

El artista comenzó a trabajar con Marc Anthony en 1993, después de una extensa experiencia junto a figuras como Ray Barreto, Milly Quezada, The New York Band, o Celia Cruz, entre otros.

"Este verano, justo estoy celebrando 30 años junto a Marc Anthony. Hace poco vi que le entregaron una estrella en el Paseo de Hollywood, donde él mencionó que llevaba 30 años cantando en español. Por lo tanto, he estado prácticamente desde el principio. Me uní a la orquesta como trompetista dos meses después de su formación, y en 1995 me nombró su director", afirmó.

Estar al lado de una figura como Marc Anthony ha marcado su carrera. "Me siento como si estuviera en un viaje mágico, porque cuando comencé a trabajar con él, ya había colaborado con otros artistas. En ese momento, no teníamos idea de la trascendencia de su obra. En el año 2000, cuando hicimos el disco en inglés, nos sorprendió gratamente la gran acogida que tuvo", indicó.

Fernández elogió el talento de Marc Anthony, a quien describió como alguien que ha logrado trascender tanto en el mercado hispano como en el anglosajón. "Su carrera siempre ha perdurado a lo largo de los años. Marc Anthony ha consolidado su carrera gracias a su calidad", concluyó. l