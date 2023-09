Canciones de la dominicana Lysee forman parte de series de Netflix

La cantautora y actriz Lysee brilla en los créditos de exitosas series en Netflix.

Producciones como la brasileña ''Maldivas'', las norteamericanas ‘’In from the cold’’ y ‘’To hot to handle’’, además de la serie mexicana ‘’La Venganza de las Juanas’’ son éxitos de esta joven dominicana.

La canción "Te encanta" compuesta por Vicel Pimentel, artísticamente conocida como Lysee, ha sido elegida como la canción de cierre para destacadas series de televisión en la plataforma de streaming.

La canción ha sido la banda sonora de la serie de televisión francesa "Date and Relate", entre otras, llevando la música dominicana a un público internacional que cruza el continente norteamericano; creando una conexión única entre su voz y la trama de la serie, indica una nota de prensa enviada a este medio.

En "Deep fake love'', la cual fue filmada en Santo Domingo, tres de sus composiciones originales resuenan, agregando capas de emoción y profundidad a la trama.

“Las mujeres dominicanas están empoderadas a nivel internacional y con orgullo y seguridad puedo decir que soy parte de ese gran grupo. Me da mucha felicidad ser un ejemplo de empoderamiento para todos y todas esas jóvenes que tienen un sueño como yo. En repetidas ocasiones me sentí rechazada y pensé que mi música no le importaría a nadie. Sin embargo, me sentía vacía cuando no hacía lo que amaba, que es la música. Elegí no parar y creer en mi’’, manifestó Lysee.

Invitó a nunca dejar de soñar "porque los sueños más pequeños se pueden hacer realidad".

Esta joven cantautora ha llevado su talento a nuevos horizontes, dejando una huella imborrable en el entretenimiento mundial, logrando algo que pocos artistas pueden afirmar: la capacidad de unir culturas a través de la música.

Otras de las series donde se puede escuchar la música de esta dominicana está La Pareja Perfecta’’ y la española "Toy Boy", su emotiva canción "Quédate Conmigo" también han dejado una marca profunda en los corazones de los espectadores.

Su contribución en los contenidos streaming ya señalados, entre otros éxitos, demuestran que su talento va más allá de las fronteras geográficas y lingüísticas, llegando a un público que no tiene fronteras en el idioma.

Lysee (@lyseeoficial) estará próximamente participando en varios premios de música latina, así como en la ejecución de proyectos pautados a salir antes de finalizar el año con diferentes productoras de cine, a la cabeza la empresa de entretenimiento y streaming Netflix.