Najazz: La saxofonista dominicana que está dejando huella en la música

La mujer siempre ha tenido un espacio en la música. En la República Dominicana, la música clásica y la popular han contado con excelentes protagonistas, no solo como intérpretes, sino también como instrumentistas en diversos géneros.

La joven saxofonista Nayade Macea (Najazz) es una de ellas. Desde hace quince años ha estado marcando su territorio como profesional, luego de completar sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música, así como en el Berklee College of Music de Boston, Estados Unidos, donde completó programas especiales, y en la Universidad Pedro Henríquez Ureña, donde obtuvo su licenciatura en música.

La artista ha formado parte de orquestas como las de Milly Quezada, Dionis Fernández, Richie Ray y Bobby Cruz, Gilberto Santa Rosa, Ramón Orlando, Josep Fonseca, Sergio Vargas, José Alberto El Canario, por mencionar solo algunas. En los estudios de grabación es una figura clave, constantemente solicitada por artistas de la talla de Juan Luis Guerra, Fernando Villalona, Eddy Herrera, Milly Quezada y Toño Rosario, entre otros.

La música, su pasión

Najazz también es abogada, aunque ejerce el derecho de forma ocasional, ya que su pasión es el arte.

"Tengo más de quince años en la música, acompañando a destacados artistas. He ido escalando en el merengue y en otros géneros musicales. Mi pasión por la música del país me llevó, en 2018, a comenzar a grabar un disco que se titula ´Najando´, del cual hemos estrenado dos composiciones. Con ellas me abrí camino en el extranjero", reseñó.

A Colombia

En los próximos días, la nativa de San José de Ocoa participará en la celebración del décimo aniversario del Festival Toli Jazz que se llevará a cabo en Colombia del 27 al 30 de este mes. Allí abrirá el concierto que tiene como figura estelar al renombrado maestro cubano Arturo Sandoval.

Precisamente, dos temas del álbum la dieron a conocer y provocó que los productores se fijasen en su trabajo. De ahí la invitación que recibió para participar en el Toli Jazz, donde, además de actuar, impartirá una charla magistral sobre el saxofón.

"En ese importante festival de Colombia vamos a promover nuestra cultura, abordando el uso del saxofón en el merengue y compartiendo la técnica, así como otros elementos importantes", señaló.

Estar al lado de una de las grandes celebridades del jazz como Arturo Sandoval le llena de alegría, ya que siempre lo ha admirado.

"Estoy trabajando en la culminación de mi primer disco, del cual ya he presentado dos temas. La idea es hacer una producción con siete composiciones. Será una mezcla de merengue con progresiones armónicas de jazz", afirmó.

Los maestros

Se inició en la música a los 12 años, abrazando inicialmente el violín, la guitarra, el clarinete y el piano. A los 15 años, influenciada por el hoy fenecido saxofonista Tavito Vázquez, decidió seguir los pasos del maestro.

"Podría decir que la música del mejor saxofonista del país, el maestro Tavito Vázquez, se asemeja a la del laureado Charlie Parker, así como al maestro Juan Colón. Escuché la música de esos maestros y de alguna forma marcaron mi carrera. La técnica y las fusiones que exploraron me motivaron a incursionar en el merengue", reflexionó Najazz.

Nayade domina su instrumento. "Toco el saxofón en sus cuatro modalidades: tenor, barítono, soprano y alto. Voy a representar a mi país tocando el saxo alto".

Tocar el saxofón le ha dado mucha satisfacción. "Nunca una mujer había tenido tanto tiempo en los escenarios. He visto a muchas comenzar con el instrumento, pero luego desisten. En mi caso, he permanecido y en este momento estoy haciendo una maestría en educación musical", aseguró.

Se siente agradecida por el reconocimiento local e internacional. Su talento ha sido valorado en escenarios como Curazao, así como en las escuelas donde ha impartido charlas.

"El mensaje de empoderamiento y mostrar que sí se puede está vinculado a nuestra formación".

Najazz tiene planes de formar una banda para ejecutar su música. Por ahora, continuará participando en escenarios puntuales hasta que pueda tener su agrupación en un formato especial.

"Ese será mi próximo paso, consolidar nuestra carrera de la mano de nuestra agrupación", sostuvo.

Habla de su compromiso social

Najazz comparte su conocimiento con jóvenes de escasos recursos que estudian en la residencia Salesiana Santo Domingo Savio del Distrito Nacional. "Voy allí dos veces a la semana y la verdad es que la música sí que cambia vidas. Mi colaboración comenzó hace cinco años con esos jóvenes y la verdad es que hemos tenido resultados exitosos", señaló. Destaca también que ha tenido muy buenos maestros y le apasiona la docencia. "Yo he tenido mucho respaldo de gente que se ha identificado por lo que hago no solo como intérprete, sino en la parte social. La verdad que me apasiona mucho enseñar y eso continuará formando parte de mi vida", afirmó la artista. Najazz ha recibido reconocimiento por su desempeño en el arte.