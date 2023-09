Flor Bertotti: "Es un premio que, a pesar del paso del tiempo, la gente no se olvide de mí"

Ya han pasado casi 20 años del estreno de la comedia romántica argentina "Floricienta", dirigida al público juvenil e infantil.

De la producción se desprendió uno de los conceptos musicales más populares de América Latina. Su protagonista, la actriz y cantante argentina Florencia (Flor) Berotti, experimentó el mayor espectáculo latino orientado a la juventud entre 2004 e inicios del 2007, presentándose con cuatro giras musicales en más de 40 países de América Latina, Europa y Oriente Medio.

En República Dominicana se presentó por primera vez en 2005, ante 15,000 personas que se concentraron en el Estadio Quisqueya para ver a la artista.

De este show Flor tiene muy buenos recuerdos.

"Han pasado muchos años, pero yo siempre me quedé con ese recuerdo en el corazón de algo vivido que yo pensé, sinceramente, que no iba a volver a vivir", dijo en conversación con Diario Libre a propósito de su próximo concierto en el país.

Recuerdos

"Para mí todo lo que viví en esa época fue algo surrealista, espectacular y único. Siempre me sentí una bendecida por tener la suerte de hacerlo. Pero, realmente, pensé que era algo del pasado que había quedado en un lugar especial de mi corazón, pero que no iba a volver a repetirse".

Sin embargo, ese capítulo sólo estaba en pausa y este próximo 5 de octubre en el Pabellón de Voleibol Centro Olímpico de Santo Domingo, la talentosa artista se reencontrará con el público local en un show renovado, donde no sólo cantará las canciones que la hicieron famosa, sino que dará probaditas de sus nuevos temas.

"Tengo una gran emoción y muchas ganas de vivir de vuelta esta experiencia de estar arriba del escenario".

Fueron pasando muchas cosas tanto en la vida personal como en la profesional de Flor, y todas ellas se alinearon para que asuma esta nueva gira.

"Fueron pasando muchas cosas, como la pandemia, que hizo que todo resurja y quisiéramos volver a vivir esos momentos de la infancia, esos instantes alegres o esas cosas que nos habían encantado y que nos hacían felices y para las que todos teníamos tiempo".

"Yo siempre sentí muy viva a Floricienta en el recuerdo de la gente porque no hay día que no me la mencionen o me digan que está ligada a un lindo recuerdo, pero empecé a sentir que eso estaba más vivo que nunca a raíz de un concierto que hice muy espontaneo, muy chiquitito, el año pasado en Israel, allí se prendió como una mecha".

De ahí se armó un show "y la verdad que la respuesta de la gente me está dejando helada, que se agoten las entradas, que la gente me mande mensajes en Instagram, realmente me da una emoción enorme y estoy muy contenta".

"Espero reencontrarme con la gente en Dominicana con el mismo cariño que me brindaron aquella vez (en el 2005) pero ahora todos más grandes".

Sobre el concierto

"Estoy preparando el show con todo el cariño, con toda la dedicación, pues ya soy una señora grande, entonces quería volver con todo".

La artista traerá su gira 2023 a la República Dominicana de la mano de WE Entertainment. Los precios van desde los RD$2,765 a los RD$11,060.

Durante el evento, la también directora teatral y creadora de contenidos argentina presentará sus éxitos, que incluyen canciones como "Por qué", "Mi vestido azul", "Flores amarillas", "Arriba las ilusiones", "Un enorme dragón", "No te importa", "Te amo más" y "Quédate conmigo", entre otros.

"Yo sé y estoy muy consciente de que lo que van a buscar es poder volver a revivir esa felicidad y esos shows. Nos pasó cuando fui a Bolivia y a Israel, donde había mucha gente que me decía: ´yo vine cuando tenía 6 años, a los 8 años o a los 15 años´, y todo eso que vivieron y lo que esperan vivir podrán volver a hacerlo porque vamos a pasar por todo el repertorio de Flori. Hicimos reversiones de muchas canciones que arrancan de una forma y terminan de otra más actual".

"Todo el espíritu y la esencia que sé que es por lo que la gente se acerca a los shows se lo vamos a dar. Vamos a estar haciendo un espectáculo con cambios de vestuario, con unas pantallas increíbles, con bailarines en escena que son unas bestias, con músicos tocando en vivo, importante ya que muchas veces los artistas viajan sin sus músicos. Además de todo lo que implica un show de este nivel con luces".

"Lo que hicimos es armar una lista disponible en Spotify que la gente podrá disfrutar".

Tras Floricienta

La vida de la actriz Flor Bertotti cambió notablemente tras la telenovela.

"Cambiaron un montón de cosas. Fui madre, atravesé un montón de situaciones en mi vida personal, probé diferentes cosas. Seguí haciendo películas y espectáculos, empecé a escribir canciones para otros, probé con otros proyectos musicales también. Me fui nutriendo de muchas cosas. Fue cambiando la tele, fue cambiando la música".

"La magia de lo que se ha perdido será el aliciente para que muchos vayan al show. Es el recuerdo de un tiempo que no volverá", explicó Florencia.