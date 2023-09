Helen de la Rosa: la baterista dominicana que rompe barreras

La baterista dominicana Helen de la Rosa agradece las oportunidades que ha tenido para formarse musicalmente y poder acreditarse como ejecutante de un instrumento que durante años se aseguraba que estaba reservado para los hombres.

Desde pequeña se enfocó en la música, pero ni ella, ni sus padres pensaron que dejaría la guitarra para inclinarse por la batería.

Su talento la llevó a conquistar la Beca Presidencial de Berklee College en Boston, lugar al que acudió a estudiar luego de completar su formación en Santo Domingo. En una entrevista que concedió por teléfono a Diario Libre, rememoró que su padre le obsequió una guitarra, pero luego de estar en el Conservatorio Nacional de Música tomó la decisión, con la aprobación de sus progenitores, de inclinarse por la batería.

La música

Helen de la Rosa, a quien le dicen "La Montra" (por su desempeño artístico), es una de las figuras claves en la banda del laureado artista español Alejandro Sanz.

Su viaje en la música comenzó a muy temprana edad. "Mi padre me mostró un DVD musical, creo que tenía unos seis años de edad. Yo no entendía lo que estaba viendo, sin embargo, desde ese momento entendí que necesitaba formar parte de eso. Con los años comprendí el poder de la música y la influencia que tiene en las personas. Conocí la batería porque a mi hermano le daban clases en la casa y sentía curiosidad al verlo tocarla, no la entendía, prefería el violín o la guitarra clásica, pero la verdad que nunca me imaginé hacerme profesional de la batería", reflexionó.

Helen observó durante un tiempo las clases que recibía su hermano, quien también cursó estudios de música en Berklee College of Music. Nadie le dijo que la practicara cuando estaba en su casa, pero aprovecha el espacio que dejaba su hermano para hacerlo.

A los 13 años ingresó al Conservatorio Nacional de Música. Su examen como guitarrista lo pasó con excelentes calificaciones, sin embargo, tiempo después decidió capacitarse en la percusión.

"La directora del Departamento Popular del Conservatorio Nacional de Música sostuvo una reunión con mi madre porque ella no entendía la razón por la que me estaba apartando de la guitarra. Las prácticas de entre ocho y diez horas diarias terminaron de convencerla", aseguró.

La Beca Presidencial de Berklee la recibió cuando tenía 20 años, convirtiéndose en la primera dominicana en conquistarla. Aún no existía el programa Berklee en Santo Domingo.

"Además de un sueño hecho realidad eso significó mucho para mí porque allí estaba todo lo que necesitaba aprender. Ya había alcanzado los niveles superiores en la República Dominicana y sabía que me faltaba mucho. Me gané una beca completa y, desde que se materializó, siempre tuve una determinación fuerte de superarme todos los días y aprovechar la oportunidad para aprender, eso sucedió en 2011", afirmó.

Tanto ella como su hermano, Roger de la Rosa, acudieron a Boston para una audición y lograron su objetivo.

Reconocimiento

Para Helen, los reconocimientos que ha logrado hasta ahora le parecen surrealistas. Su nombre figura en el Salón de la Fama, luego de conquistar la competencia internacional de batería "Hit Like a Girl", y es considerada una de las mejores de su generación en el mundo.

Con Alejandro Sanz

Luego de obtener su licenciatura en música, "La Montra" se dedicó a trabajar y a crear su reputación en el mercado. Fue a finales de 2018 cuando la llamaron para trabajar en la banda de Alejandro Sanz. El director musical de la misma la contactó en Estados Unidos porque le llegó una recomendación. "Él vio todos mis videos, me examinó y le preguntó al maestro Juan Luis Guerra, quien le habló de mí, según me contó Alejandro Sanz", aseguró.

Y es que Helen tuvo la oportunidad de trabajar con Juan Luis Guerra para la grabación de una canción.

Producción musical

Helen reveló que está trabajando en una propuesta musical que supondrá su primer trabajo independiente.

"Es la primera vez que hablo de esto, pero sí te quiero compartir que estoy en la fase de composición de lo que será mi primer proyecto musical porque mi carrera se está desarrollando muy bien. En noviembre, por ejemplo, estaré en el Tan Tan Festival de Sevilla, España, uno de los festivales de percusión más grandes de Europa, en el que participarán reputadas bateristas. Ese es un factor que me impulsa a continuar desarrollándome".

Su propuesta mostrará elementos no tradicionales de la música. "Será un despliegue de toda la música que me mueve, un concepto que visualizo como una gran producción en la que estarán elementos musicales nacionales, pero en la que presentaremos elementos novedosos".

Experiencia en el país

Para Helen los dos conciertos en los que ha acompañado a Alejandro Sanz en el país han sido inolvidables porque le han permitido mostrar a los dominicanos lo que ha logrado como artista, e incluso probar a quienes apostaron a que no lo lograría, que presenciasen lo lejos que ha llegado.

"En esas dos oportunidades llegaron a mi memoria muchos momentos. Entre ellos de gente que me elogiaba, pero también de desaliento. Reflexioné incluso sobre los que en su momento sentían celos o las situaciones difíciles que habíamos vivido en la familia... y eso para mí es el reflejo de muchas lágrimas y sudor", aseguró.