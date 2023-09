La champeta urbana, el género líder de Cartagena que salió del hogar de Kevin Florez

Al entrar a un bar, una discoteca o a un autobús con música y animación de la ciudad de Cartagena Indias, en el Caribe colombiano, lo primero que se escucha es la champeta urbana. Después siguen los géneros como el vallenato, el reguetón, el merengue y otros más.

Así como el dembow en República Dominicana, la champeta urbana es lo que oyen los jóvenes y, de hecho, el cantante dominicano El Alfa es uno de los más sonados con "Arrebatao, aleteo", una canción que suma más de 20 millones de reproducciones junto a los champeteros El Pepo y Zepekeño.

"La champeta urbana es un género que nace de los barrios populares de Cartagena y poquito a poquito hemos ido creciendo. Nuestra música le ha dado un estatus a esta ciudad", dice Kevin Florez, considerado el "Rey de la champeta urbana" en entrevista con Diario Libre.

La expresión que sale del barrio

El cantautor Kevin Florez, que viene de una familia musical y es pionero, agrega que, al igual que el dembow, lo que canta este movimiento tiene un lenguaje de la calle con influencia del rap y un baile muy llamativo, donde si es en pareja se baila pegado.

Dice que toda la costa colombiana se contagió, siendo Barranquilla la segunda ciudad con mayor presencia. Ha popularizado los temas "La invité a bailar", "Con ella", "La cama", entre otros.

"A nivel nacional la champeta urbana se pega con la nueva generación cuando graban Nicky Jam, Jowell y Randy, Ñejo", precisa Florez, quien grabó con Nicky Jam el tema "Con ella" hace 10 años, en el tiempo en que el boricua-estadounidense comenzaba a despuntar nuevamente en Colombia.

Diario Libre, junto a un grupo de agentes de viajes, fueron invitados a conocer las "Tres Perlas del Caribe Colombiano": Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, a propósito de la ruta directa que abrió la línea aérea Arajet con Cartagena de Indias, a una hora y media de Santo Domingo.

En el recorrido, organizado por el dominicano Elvis Reynoso y su agencia GBIZ Solutions con base en Curazao y el colombiano Mauricio Salazar de Te Guiamos SAS, en conjunto con Arajet, el grupo visitó la finca del exponente Kevin Florez que sirve como punto de encuentro para los artistas.

Allí han grabado canciones y videos musicales debido a su ubicación, en la carretera que sale hacia Barranquilla, que está a una hora de Cartagena, además de los proyectos que crecen en la zona cercana a la playa.

El guia colombiano Mauricio Salazar, Mary de Florez, Kevin Florez, Farra Florez y el agente y empresario dominicano de turismo Elvis Reynoso.

Para conocer de lleno esta ciudad de la costa, con un calor abrasador que oscila en los 32 grados y más, la música no debe dejarse de lado, pues la rumba en Cartagena no tiene día.

El cantautor Kevin Florez, que desde chiquito subía a las tarimas de su pueblo llevado por su padre, Rafael –Farra- Florez, menciona tres generaciones de la champeta: la africana, la criolla y la urbana.

Florez, Mr Black, Criss y Ronny, Zaider, Twister, Young F, GiBlack, Dj Dever son parte del movimiento que suma millones en Youtube. Recientemente estos artistas participaron en los Monitor Music Awards.

Asimismo, Florez grabó con quien ha sido visto como su rival, el famoso cantante Mr Black, el remix de "Ponlo aquí". "La champeta urbana pal´ mundo", exclaman.

De RD Kevin Florez destaca el trabajo de El Alfa, Rochy RD, Bulin 47, entre otros. Uno de los primeros que creyó fue Musicólogo con quien grabó "Mírala".

¿Cuál es el sonido de la champeta urbana? Según el pionero, es algo parecido al piano Yamaha SK5. "Así como el vallenato tiene el acordeón nosotros tenemos el SK5 y la guitarra africana", refiere. No faltan los toques urbanos del reguetón y el reggae.

Origen y evolución del ritmo

La familia Florez es la cuna de la champeta urbana. Rafael Florez (Farra), es el padre y productor discográfico del artista de 32 años.

Con mucha elocuencia como si se hubiese dedicado a las cámaras toda la vida, don Florez contó de memoria el origen y la evolución del ritmo.

"La champeta es un género subderivado de África. En los años 60 del siglo XX los marineros traían música del África para Cartagena y nosotros comenzamos a consumirla", relata con el particular acento de la costa que se parece en el tumbado al cubano.

Con el tiempo- abunda- los cartageneros de nacimiento crearon o más bien fusilaron una música similar a esa en un pueblo llamado Palenque. Eran africanos criollos, es decir, nacidos en Cartagena".

Los cartageneros comienzan a hacer en español lo que ellos llamaron la champeta criolla. Los instrumentos utilizados eran básicos como la guitarra, el bajo, batería, tambor y la conga ahora enriquecidos con la tecnología.

El nombre ´champeta´ viene de los machetes que los recortaban cuando comenzaban a perder filo y eran convertidos en champeta, usados después por las mujeres para cortar alimentos en la cocina.

La base del ritmo y la cultura champetera viene de la pobreza y fue considerado despectivo como otros géneros populares.

"Acá se hacían bailes populares muy parecidos en Jamaica que se llamaban casetas, donde cercaba con palos el área de baile. Cuando se armaban las trifulcas muchos de ellos se defendían con sillas y con champetas (el machete recortado)", explica.

"Cuando ellos se daban con eso la gente popular decía –tú vas pa' la fiesta esa donde se matan con champeta- y luego comenzó a decirse –vas pa´ la fiesta de los champetú- Y como el género tiene esa alegría, esa vaina, ya la gente enganchó al nombre de la música con champeta. De ahí nace todo".

Shakira en el Super Bowl

Shakira bailó champeta africana en el Super Bowl.

La barranquillera bailó ritmos colombianos en el show del medio tiempo del Super Bowl en 2020 junto a Jennifer López.

Y danzó un poco de champeta africana, volviéndose la palabra ´champeta´ popular en la búsqueda de Google.

"Eso fue maravilloso. Ella consumió de niña la champeta africana y la criolla. De repente no ha consumido la urbana, pero yo sé que sabe que existe. Para nosotros los cartageneros, que es donde nace la champeta, es todo un orgullo que alguien como Shakira, que está en la cima, nos pusiera en el mapa", reconoce Farra Florez.

Expresa que si en algún momento ella canta o utiliza la champeta urbana sería un honor.

Igual opinión comparte Kevin Florez: "Gracias al trabajo de tres generaciones la champeta ha llegado al oído de artistas grandes".

"La Champeta urbana la creamos en la familia"

Farra Florez, padre de Kevin Florez, cuenta con el sello disuero Farra Rap.

El señor Florez es padre de una familia de músicos. En su juventud, era amante del rap y bailarín. No pudo cumplir su sueño, pero viendo el talento de sus hijos dejó de trabajar en una empresa tras 20 años y se embarcó en el proyecto familiar.

En el 2010, Farra Florez cuenta que tuvo que enfrentarse por su hijo Kevin en una tarima ya que no creían en el nuevo estilo musical.

Actualmente apoyan a la juventud con el sello discográfico Farra Rap. Declara que hoy en día tienen un movimiento.

En tanto que Kevin Florez lidera la fundación Persiguiendo Sueños ayudando a "recuperar almas con música", impulsándolos a grabar o regalándoles equipos de grabación para hacer sus propias pistas y ponen lo nuevo en los negocios que manejan.

"Todo nace de una oposición. En ese momento (2010) los champetudos de la criolla decían que lo que Kevin hacía no era criolla y los hip hop o los raperos decían que no estábamos haciendo rap. Entonces dijimos –bueno tenemos la palabra champeta y urbana, unimos las dos y le pusimos champeta urbana pa´ que no pelearan y terminó siendo un éxito gracias a Dios" Farra Florez Padre de Kevin Florez “

Junto a la matriarca, doña Mary, Farra Florez procreó a Kevin, Cindy, Keyner y Kingston. Tienen la meta de que los descendientes sigan llamándose con la letra K.

"Hasta mi nieto de 11 años, Kymani, canta", dice Mary agradecida de su familia.

Hoy ve los frutos, pero recuerda muchos momentos duros, situaciones económicas y de que los tildaban como los locos del barrio. No obstante, ella decidió siempre apoyar a su esposo y sus hijos.

Puede notarse a leguas la alegría y la unión familiar de Los Florez, donde hay música todo el tiempo.

Los Florez son una familia de champeteros. El grupo dominicano invitado a conocer la costa colombiana. Kevin Florez en compañía de agentes de viaje dominicanos.

"Ponlo aquí" (remix), el reciente lanzamiento de Kevin Florez, Mr Black El Presidente, Luister La Voz y Crissy Ronny.