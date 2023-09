Conflicto por canal de riego: Jason Derulo llama a compartir agua en Haití y República Dominicana

Ante la tensa relación bilateral entre Haití y la República Dominicana por la construcción de un canal de riego del lado haitiano que se alimentaría del río Masacre que nace y termina en Quisqueya, el cantante estadounidense de origen haitiano Jason Derulo pidió comprensión y empatía a los gobernantes de las islas vecinas y llamó a compartir el agua.

En una publicación de Instagram, el hijo de padres haitianos aseguró: "Como descendiente de padres nacidos en Haití, anhelamos el amor y las oraciones del mundo para unir a dos países creados por Dios, República Dominicana y Haití, para compartir las aguas del río Masacre que fluye entre ellos".

Agrega: "Estas aguas son esenciales para proporcionar sustento a la gente de Haití. Todo lo que se requiere es un poco de amor y corazón, para que todos puedan sostenerse y sobrevivir. El agua y la comida son vitales, así que por favor seamos considerados y compartamos, para que al final del día podamos decidir juntos. Dios les bendiga", señaló el cantante.

Hace unos días, la modelo haitiana Sarodj Bertin causó gran polémica al expresar su opinión sobre la necesidad de construir un canal de riego en el lado haitiano.

"¿Están de acuerdo en que República Dominicana utilice canales de riego del río Masacre para su agricultura? Si están de acuerdo en que República Dominicana lo haga, porque ya existen esos canales creados por la RD, ¿por qué no estarían de acuerdo en que Haití también realice un canal de riego en su lado para poder utilizar esa agua para la agricultura?", defendió la actriz la polémica obra que ha acaparado titulares a nivel regional.

Según su opinión, esto no desviaría el río como se ha dicho. "Esa agua que quiere sacar Haití a través del canal es para la agricultura, al igual que la utilizan en la República Dominicana; eso no puede ni va a desviar el río, se están confundiendo porque están utilizando la palabra desviar. Ese río desemboca en el mar. Esa agua se va para el mar. Utilizar un poco de esa agua para la agricultura o para los pueblos que están cerca tanto del lado haitiano como del lado dominicano no está mal, yo estoy de acuerdo. Ahora bien, ¿ustedes díganme si yo tengo razón o no?".

"El río es considerado bilateral, porque aunque el río empieza y termina en la República Dominicana, hay ríos haitianos que desembocan ahí y ríos dominicanos que desembocan ahí. La República Dominicana tiene canales de riego para su agricultura y Haití está haciendo un canal de riego para su agricultura', añadió, aclarando que lo que se necesita son acuerdos. Cada vez que hay un problemita entre RD y Haití, hay grupos de gente que lo quieren poner más grande de lo que es. No hay forma humana de desviar ese río porque desemboca en el mar", concluyó.

La vicepresidenta Raquel Peña dijo recientemente que el Gobierno está dispuesto a sentarse en la mesa del diálogo con las autoridades de Haití para buscar una solución armoniosa al conflicto generado por la construcción de un canal de riego agrícola en el río Masacre por parte del vecino país.

Al salir de la eucaristía por el Día de la Virgen de las Mercedes, en el Santo Cerro de La Vega, Peña coincidió con el nuncio Piergiorgio Bertoldi, que clamó por una solución pacífica a la situación que ha generado la obra, entre ellas el cierre de la frontera que lleva una semana.

'Realmente, coincide con las de nuestro presidente, de nuestro gobierno, en la mesa del diálogo, pero no tomar decisiones, de manera unilateral, como ellos lo están haciendo', sostuvo la vicepresidenta de la República.

Derulo, cuyo nombre se deriva de su apellido real Desrouleaux, es uno de los artistas más populares a nivel internacional, con 11 éxitos en el Top 10 de Billboard, apariciones en televisión, asociaciones de marcas, un concierto de actuación en la pantalla grande en la infame adaptación cinematográfica de 'Cats' de 2019, y más de 50 millones de seguidores en TikTok.