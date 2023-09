Ana Bárbara trae su gira Bandido Tours a República Dominicana

La artista mexicana Ana Bárbara traerá su gira "Bandido Tours" a la República Dominicana, el sábado 28 de octubre, en el Teatro Nacional Eduardo Brito, pautado para las 8:30 de la noche.

Se trata de su regreso al país después de más de dos décadas sin presentarse en suelo dominicano, por lo que, según la propia artista, se trata de una gira muy especial por la conexión que siente por este país y sus habitantes.

"República Dominicana representa para mí algo muy especial y para quienes no lo sepan mi nombre es Altagracia, como la Virgen que veneran los dominicanos y de verdad que tengo una conexión especial con la dominicana", expresó la artista.

Invitó a sus seguidores de República Dominicana a darse cita a su concierto del 28 de octubre, donde presentará su mejor repertorio.

Entre los que tiene preparado para este concierto se destacan "La trampa", "Te regalo la lluvia", "Ay amor", "Te atraparé, bandido", "Cómo me haces falta", "No ha sido fácil", "Me asusta, pero me gustas", entre otros

Su trayectoria en la música grupera comenzó después de ganar un concurso de canto para niños en la ciudad de San Luis Potosí. Años más tarde fue coronada Señorita San Luis Potosí, y representó a su estado en el concurso Señorita México lo que le permitió darse a conocer en el medio artístico, por lo que fue a vivir a Ciudad de México a finales de la década de 1980, e inició meses después una gira alrededor de varios palenques del país.

En 1994 firmó un contrato con la disquera Fonovisa y dio a conocer su primera producción llamada "Ana Bárbara", que vendió más de 100 000 copias. De él se desprendieron los sencillos "Nada" y "Todo Lo Aprendí De Ti", anteriormente en 1993 grabó el tema "Es mejor para los dos" con Los Yonic's. Grupos tales como Bronco, Los Tigres Del Norte, y Los Bukis la comenzaron a invitar para que se presentara como telonera en sus bailes.

A partir de 1995 el mundo empezó a cantar y bailar al ritmo de la música y canciones de Ana Bárbara.