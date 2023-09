C. Tangana: "Cuando me relajo, noto mi mediocridad"

"Cuando me relajo, noto mi mediocridad, que es mi estado natural", explica a la AFP en San Sebastián el músico español C. Tangana, descartando repetir la fórmula de "El Madrileño", el disco que le catapultó a la fama.

El artista, de nombre real Antón Álvarez, "Pucho" para sus amigos, se encuentra en la ciudad del norte de España para presentar en el Festival de cine el documental "Esta ambición desmedida", que este jueves se presenta al público con las 3.000 entradas del estadio del Velódromo vendidas.

Se trata de un documental de tres capítulos que arranca con imágenes de la primera etapa musical de Álvarez, la de rapero de barrio de Madrid, continúa con la gestación de "El Madrileño" y se centra, sobre todo, en la accidentada gira mundial que le siguió.

Aquel disco supuso un salto creativo al pasar del rap a abordar géneros clásicos como el bolero, la rumba, o el rock, acompañado de grandes figuras de cada estilo, y aderezado con un toque personal. Pero C. Tangana no se plantea repetir fórmula.

"¿Por qué querría hacerlo? Hago 'El Madrileño' para demostrarme que no voy a ser un rapero toda mi vida y para tratar de ser más coherente con lo que yo escuchaba con 11 años, con 12, con 13", cuenta en un hotel de la ciudad, siempre en tono amable y tranquilo.

"Necesitaría un buen motivo, que me dijeran que iba a ganar 150 millones de euros, y me lo pensaría. Pero por mantener el éxito o el estatus, o porque ha funcionado, no es suficiente. Necesito algo que me emocione", sentencia.

"Dudo siempre"

El trío de directores del documental, Santos Bacana, Rogelio González y Cris Trenas, amigos del artista, tuvieron un acceso en todo momento a él.

"He puesto mi vida a disposición de mis amigos", cuenta el artista, mientras González describe el acceso que han tenido al cantante como "una bendición".

"Ha sido un regalo, acercarte tanto al personaje que estás documentando y que no te ponga trabas, ni límites y que él sea el primero que quiere enseñar esos lados, a veces oscuros", ahonda González.

En el documental se puede ver a un C. Tangana que duda en hacer "El Madrileño" y duda en hacer la gira, que acabó llamándose 'Sin cantar ni afinar tour'.

"Dudo siempre, he dudado de todo, y siento que soy productivo en la incomodidad. Y ese es mi sino, estoy condenado a eso, pero estoy condenado a eso porque quiero hacer las cosas bien", explica el músico de 33 años, antes de abundar: "no soy brillante en casi nada".

¿Qué hago yo en un video de TikTok?

Tras cuatro discos en su haber, desde aquel primero del colectivo de rap Agorazein en 2011, C.Tangana amaga en el documental con la retirada de la música, algo a lo que apunta también en la entrevista.

"Ahora mismo mi vida es Little Spain, el 95% de mi cabeza está enfocado ahí", dice sobre su productora. "Little Spain como ente creativo que aglutina cosas que tienen que ver con la música, con la comunicación, con la publicidad".

En cualquier caso, C. Tangana admite que le inquieta no andar a la par con sus audiencias, uno de los motivos por los que acabó haciendo "El Madrileño".

"Durante mucho tiempo me dio pánico tener que ir a hacer las cosas que a los chavales de quince años les parecen divertidas", narra.

"Acabamos de hacer un 'TikTok'", explica. "No me quiero meter con 'TikTok, pero que alguien que me explique qué hago yo haciendo esto", argumenta, al tiempo que imita los gestos clásicos de un video de esta red social.

"Con eso he tenido muchos conflictos. Y uno de los motivos por los que hice 'El Madrileño' es ese conflicto", sentencia.