No te pierdas los conciertos de Rubén Blades, José Luis Rodríguez y Michael Bublé en República Dominicana

La cartelera artística tiene múltiples ofertas para este fin de semana en el país.

El panameño Rubén Blades y el venezolano José Luis Rodríguez se presentarán en la ciudad, artistas cuyas trayectorias le deben mucho a la República Dominicana. Además, el astro Michael Bublé actuará en el anfiteatro de Altos de Chavón.

Rubén Blades

El Pabellón de Volleyball del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte recibirá este viernes al polifacético Rubén Blades con su gira "Salsaswing Tour".

Blades regresa a suelo dominicano luego de una prolongada ausencia y ha sido aplaudido en Colombia, Puerto Rico, Panamá y Estados Unidos, entre otras localidades.

En julio de este año, el artista publicó el álbum "Siembra: 45 aniversario", grabado el 14 de mayo de 2022 en el Coliseo Roberto Clemente de Puerto Rico.

Esta producción rinde tributo a "Siembra", el icónico disco que grabó junto a Willie Colón, considerado como el álbum más vendido en la historia de la salsa. "Plástico", "Buscando guayaba", "Pedro Navaja", "Ojos", "Siembra" y "Ligia Elena" son algunos de los temas que figuran en su más reciente obra musical.

La presentación será el viernes 29 de septiembre en el Pabellón de Volleyball. 8:00 p.m. Las boletas están a la venta en tuboleta.com.do.

José Luis Rodríguez actuará el sábado. (SUMINISTRADA)

José Luis Rodríguez

El artista venezolano José Luis Rodríguez, conocido como "El Puma", también se presentará este fin de semana en el Teatro Nacional Eduardo Brito. Rodríguez estableció relación con la República Dominicana cuando el maestro Billo Frómeta lo contactó para que formara parte de la agrupación "Billo´s Caracas Boys" en Venezuela.

Con el paso de los años, consolidó su carrera en el país y estableció un estrecho vínculo con el público. Hace tres años, el artista superó una fibrosis pulmonar idiopática y recibió un trasplante doble de pulmón. Luego de superar este trauma, volvió al estudio de grabación para hacer "Agradecido", el disco que da nombre a la gira que lleva por el mundo.

La presentación será el sábado 30 de septiembre a las 8:30 p.m. Algunas de las baladas con las que marcó su territorio son "Tengo derecho a ser feliz", "Voy a perder la cabeza por tu amor" y "Sueño contigo".

Sábado 30 de septiembre a las 8:30 p.m. Las boletas están a la venta en Uepatickets.

El canadiense Michael Bublé se prentará en Altos de Chavón. (ARCHIVO)

El crooner canadiense

El sábado Altos de Chavón recibirá a Michael Bublé, el príncipe del swing moderno que ha vuelto a poner de moda un tipo de música que muchos creían anticuada, obsoleta o fuera de los canales actuales de la música. Con un estilo retro se atreve a recuperar voces clásicas, únicas y prestigiosas de una época dorada como las de Sinatra, Dean Martin o Bobby Darin.

Un intérprete que se adueña y envuelve el ambiente, y con toda naturalidad hace propias las canciones de su repertorio; pero lo mejor de escucharlo será poder verlo en escena: sus directos hacen aún más especiales sus canciones y sus versiones.

Sólo Michael se atreve a cantar el clásico "Kissing a Fool" de George Michael en clave de swing o o versionar "Crazy Little Thing Called Love" de Queen.

De esencia italiana pero nacido en Vancouver (Canadá), creció escuchando jazz, la música de su mejor amigo -su abuelo-, la persona que más ha influido en sus gustos musicales. ´Aunque me gusta el rock and roll y la música moderna, la primera vez que mi abuelo me dejó escuchar a los Mills Brothers sucedió algo mágico. Fue como ver mi futuro. Siempre quise ser cantante y así supe que ésa era la música que yo quería cantar", ha relatado en varias entrevistas.

Actor frustrado (apareció en dos episodios de X-Files), y pescador de salmones junto a su padre durante los veranos, con 16 años empezó a cantar en clubes sin haber estudiado música. Ganó un concurso de talentos en Canadá, del que fue descalificado por ser menor de edad, y lanzó su primer álbum pagado de su propio bolsillo (BaBalu).

Su primer disco ´Michael Bublé", lanzado en el año 2003 fue todo un éxito en Canadá, Gran Bretaña, EE.UU. y Australia. Veinte años después, con 75 millones de discos vendidos y cinco Grammys, sigue volando alto y llega con su gira "Higher Tour", donde mostrará la evolución de su estilo musical, que mezcla a la perfección el jazz, el pop y el soul con ese encanto que solo él destila para conectar con su audiencia.

Sábado 30 de septiembre, 8:00 p.m. Altos de Chavón.