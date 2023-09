El optimismo de Ringo Starr en su nuevo EP

Están las estrellas de rock y luego está Ringo Starr, baterista de los Beatles, solista galardonado, fotógrafo, narrador, actor y activista. Llamarlo prolífico casi restaría importancia a sus logros. Pero también se siente bien.

"Rewind Forward", que se estrenará el 13 de octubre, es su cuarto EP (álbum de mediana duración) en tres años.

"Me encantan los EP desde que aparecieron por primera vez en los años 60", dice sobre el formato. "Y luego escuché que los chicos estaban haciendo EPs y pensé: ´¡Eso es bueno!´".

El título es un clásico "ringoísmo", como John Lennon solía referirse a su uso inusual de las palabras, una frase salida de la misma mente que creó "A Hard Day´s Night" y "Tomorrow Never Knows".

Asignarle profundidad vino después. "Creo que significa que, ya sabes, estás sentado quieto por un tiempo. Retrocedes y descubres que ´entonces era una persona mucho mejor´ o ´esto me funcionaba mejor entonces´", dice. "No es necesario que vivas nunca en el pasado, pero revísalo de vez en cuando".

"Por supuesto, todo esto me lo estoy inventando", bromea.

Starr recibió un poco de ayuda de sus amigos en el EP de cuatro pistas, una colección de canciones que reafirman la vida, escritas conjuntamente por el ingeniero y coautor frecuente de Starr, Bruce Sugar, Steve Lukather de All Starr Band, Joe Williams de Toto, Benmont Tench y Mike Campbell de Tom Petty´s Heartbreakers y muchos más.

"Feeling the Sunlight" fue escrita por el Beatle Paul McCartney, con quien Starr dice que hace "FaceTimes dos veces al mes" y con quien sale cuando está en Londres o McCartney está en Los Ángeles.

"Cuando envió la canción, había de hecho incluido la batería, así que tuvimos que quitárnosla", dice riendo.

Si hay una línea temática en "Rewind Forward" o en cualquiera de los trabajos en solitario de Starr, es una especie de optimismo implacable: incluso en las circunstancias más preocupantes, la paz y el amor te ayudarán a salir adelante.

Es ese espíritu el que lo ha mantenido avanzando. Actualmente, está embarcado en una gira de otoño, que comenzó el 17 de septiembre en Ontario, California, y finalizará el próximo mes en Thackerville, Oklahoma. Es una hazaña para un intérprete veterano cuando tantas bandas se embarcan en giras de despedida.

"Mucha gente ha dicho ´¡Ese es el último concierto!´ Y lo digo después de cada gira y nuestros hijos y mi esposa están hartos de mí. ´Oh, dijiste eso la última vez´", bromea. Y, sin embargo, continúa viajando porque simplemente le encanta: "Consigo todo lo que necesito".

También hay más colecciones cortas en el horizonte. ("En este momento estoy loco por los EP", dice). El próximo se basa en la música country. Mientras asistía a una lectura de poesía de Olivia Harrison, la viuda del difunto Beatle George Harrison, Starr se encontró con Tom "T-Bone" Wolk. Decidieron trabajar juntos. Starr pensó que lograría una canción pop, pero Wolk le envió una canción country. "De hecho, abrió la puerta", dice. "Entonces pensé: ´¿Por qué no hacemos eso también? Uno de country".

Recientemente, Starr colaboró con McCartney en la versión de Dolly Parton de "Let It Be" de los Beatles. ("Es bueno ser parte de ello", dice, y agrega que no fue necesario convencerlo. "Soy fácil").

En junio, se supo que pronto estaría disponible una grabación final de los Beatles, creada utilizando tecnología de inteligencia artificial para extraer la voz de John Lennon de demo de piano, el mismo método utilizado para separar las voces de los Beatles de los sonidos de fondo durante la realización de la canción de la serie documental del director Peter Jackson "The Beatles: Get Back" de 2021.

Había cierta confusión (y potencialmente miedo) en torno al uso de la IA. "Los rumores decían que simplemente lo inventamos", dice sobre las contribuciones de Lennon al próximo tema. "Como si lo fuésemos a hacer".

"Esta es la última canción en la que tendrás a los cuatro Beatles en ella. John, Paul, George y Ringo", dice.

En cuanto a la fecha de lanzamiento dice: "Ya debería haber salido".

Y si lo que tienes es hambre de los Beatles, siempre puedes sumergirte en su inmensa discografía. O las ocho horas de "Get Back", que es un acceso increíble a la banda más grande de la historia, y sus momentos más íntimos: como la escena que muestra a Starr comenzando a escribir "Octopus´s Garden" y a Harrison acercándose para ayudar.

Harrison había dejado la banda; Starr estaba en Cerdeña en el yate de Peter Sellers cuando el capitán le dijo que los pulpos tienen jardines: recolectan piedras y objetos brillantes. Tenía su guitarra – "toco tres acordes, eso es todo", dice – y comenzó a escribir.

En su opinión, el documental permite a los espectadores ver exactamente lo que vino después y la magia de ser un Beatle.

"Fue un gran momento de mi vida. Ser un Beatle fue genial", dice. "Tenía tres hermanos, soy hijo único, así es la vida".