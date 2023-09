Jasiel Nuñez: De las dudas existenciales a los escenarios internacionales

El amor por la música llevó a Jasiel Nuñez de enfrentar grandes dudas existenciales a conciertos en otros países y a ser colaborador de uno de los álbumes finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina.

Nuñez, de 23 años, es originario de Guadalajara, México. Por amigos en común conoció hace tiempo a Peso Pluma, con quien interpreta "Rosa pastel" y "Lagunas" del álbum "Génesis" del astro de los corridos tumbados conocido también como La Doble P. El álbum es finalista en las categorías de "Top Latin Album" del año y álbum regional mexicano del año de los premios que serán entregados el 5 de octubre en Florida.

Nuñez y Peso Pluma estuvieron recientemente de gira por Estados Unidos. Nuñez es el primer artista firmado por Peso Pluma, cuyo nombre verdadero es Hassan Emilio Kabande Laija, para su sello Double P Records.

"La verdad me da muchísimo gusto por Hassan", dijo Nuñez en entrevista por videollamada desde Nueva York. "Ha logrado cosas inimaginables, de verdad, yo que lo conozco desde hace mucho tiempo digo ´qué loco es todo esto que nos está pasando´. Estoy muy agradecido con él por la oportunidad, por hacerme parte de esto, por exponerme al público para yo poder mostrar lo que hago. Por valorar mis letras e incluirlas en su disco".

La entrevista fue realizada antes de que Peso Pluma cancelara múltiples fechas de conciertos en México tras recibir amenazas con pancartas colocadas en la ciudad de Tijuana por las que las autoridades detuvieron a una persona.

Antes de esto, Nuñez y Peso Pluma interpretaron "Lagunas" en el escenario principal de la primera edición del festival Arre de música regional mexicana, que convocó a 70.000 asistentes. El más reciente lanzamiento de Nuñez es "Bipolar" con Peso Pluma y Junior H.

Presentarse en vivo lo tiene "muy feliz" de encontrarse con los fans y escuchar sus reacciones, especialmente sus gritos de emoción. "Pienso en todo lo que avanzamos para lograr eso y me parece algo extraordinario", dijo.

En 2020 Nuñez lanzó su álbum "Vueltas de la vida" y este año ha presentado los sencillos "Vibras", "EPA" y "Qué loco es". Todo era muy diferente hace siete años, cuando tuvo un periodo de depresión.

"Caí en el hospital varias semanas, estuve internado y en ese tiempo sonaba un artista que se llamaba Ariel Camacho, que ya falleció. Él fue una inspiración muy grande para mí", recordó. "Dije, ´yo quiero ser cantante, lo voy a lograr y quiero ser como él´".

Nuñez dijo que antes de proponerse ser músico no tenía metas en su vida, "solamente estaba existiendo".

Un día le pidió a un amigo que lo grabara cantando y subió el video a Facebook, por diversión. Su grabación empezó a ser muy compartida y esto llevó a que publicara música constantemente. Aunque en un principio no componía ni tocaba ningún instrumento, aprecia esa etapa como un punto de aprendizaje.

"Eso fue una motivación para mí", dijo Nuñez quien ahora toca la guitarra y compone.

Aunque dijo que va "paso a paso", una de sus metas es presentarse en conciertos por Latinoamérica, Europa y otras partes del mundo. En su familia hubo músicos en otras generaciones.

"Mis bisabuelos, los papás de mi abuela, eran músicos, pero ellos eran ciegos", dijo. "Siento yo que de ahí se me vino el dote artístico, porque mi abuela me contaba que ellos eran muy buenos músicos y se me hacía algo increíble, cómo con capacidades diferentes pudieron hacer también cosas".

De igual manera, está trabajando en un EP que tendrá un lanzamiento sorpresa, pero que, aseguró, será antes de que termine el año. "Es una muy buena bomba", dijo.