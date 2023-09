Celebran el "Día de Shakira"

La cantante colombiana Shakira sigue conquistando la atención del mundo con novedades en su nombre. Esta vez, es que se "ha dedicado" un día para celebrarla por sus logros artísticos y legado.

Desde hace un tiempo hay una campaña en las redes sociales, por parte de los seguidores de la artista, que indica que: #ShakiraMereceUnDía.

Más allá de esa solicitud de la comunidad digital, el servicio de música digital Spotify anunció la celebración del 'Día de Shakira' hoy, 29 de septiembre: "Por ser la artista latina femenina más escuchada en la historia de Spotify, te mereces un reconocimiento tan monumental como tu carrera; ¿qué tal si empezamos por un día?", publicó la plataforma en la que ella ocupa la posición número 17 del mundo, conquistando los 31,626,722 seguidores.

Además de la fama por sus aclamadas canciones desde hace 30 años, ella ocupa un lugar en la lista de los artistas latinos más ricos, contando con un patrimonio que supera los US$200 millones.

Trayectoria

En Spotify el perfil de Shakira exalta sus logros:

80 millones de discos en todo el mundo. También ha ganado numerosos premios, incluidos tres GRAMMY y once Latin GRAMMY.

Fundación Pies Descalzos. A los 18 años creó esta fundación que brinda educación y nutrición a más de 6.000 niños empobrecidos en Colombia.

Reconocida internacional. En octubre de 2011, Shakira fue nombrada miembro de la Comisión Asesora sobre Excelencia Educativa para Hispanos del presidente Obama.

Conquista de grandes escenarios. Su décimo álbum de estudio "Shakira" fue lanzado en 2014, con éxitos como "Can't Remember to Forget You", con Rihanna y "La La La (Brasil 2014)", que interpretó en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2014 en Brasil. En 2016, interpretó a Gazelle en la película récord de Disney "Zootopia", además de contribuir a su banda sonora con "Try Everything". También lanzó "La Bicicleta" con el también artista colombiano Carlos Vives, que se mantuvo en el puesto número 1 durante 18 semanas consecutivas en Colombia. Fue seguido por la hazaña "Chantaje". Maluma.

Triunfante en Youtube. Con más de 2 mil millones de visitas, Shakira es uno de los mayores éxitos latinos de la plataforma en la historia. En noviembre de 2018 concluyó su exitosa gira mundial El Dorado.

El Dorado World Tour. En 2019 se estrenó la película del concierto Shakira in Concert: El Dorado World Tour, que se proyectó en cines de todo el mundo solo durante una noche.

Actualmente está trabajando en nueva música.