La noche en que el swing de Bublé se adueñó de Chavón

Hay artistas y artistas. Luego está Michael Bublé, el último crooner del jazz que ha sabido poner de moda temas clásicos del Great American Songbook y, a la vez, navegar con éxito con sus propias baladas pop. Dominicana acaba de ser testigo de su grandeza como artista y cercanía como ser humano.

Con casi una hora de retraso, a las 8:55 pm, Bublé dio inicio a su "Higher Tour" en el anfiteatro de Altos de Chavón, bajo la producción de Gamal Haché, al ritmo del clásico "Feeling Good", el tema con el que desde hace ya años abre sus conciertos, acompañado de una orquesta de 26 músicos y tres coristas.

La fiesta de Bublé

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/01/concierto-michael-buble-en-rd.jpg

Aunque este no fue un concierto al uso. Al menos es lo que Michael Bublé se puso por objetivo: transformarlo en una fiesta. Y así lo hizo saber al público, que se ganó desde el minuto uno. "Este es un momento muy importante para mí, aquí en el mejor país del mundo", fueron sus primeras palabras en un español ´machacao´, del que él mismo se burló durante toda la noche: "Mi español no es bueno, pero es divertido practicarlo".

Vestido de riguroso negro y haciendo alarde del calor, Bublé terminó por desprenderse de su corbata, mientras preguntaba "¿dónde está el aire acondicionado?", y se la regalaba a un fan al que se la colocó él mismo.

Mientras se movía por todo el escenario interactuando con el público, haciendo gala de su sarcástico humor o su característica coreografía, Bublé inició con un repertorio en el que incluyó temas como "Haven't Met You Yet", "L-O-V-E", "Such a Night", "Sway", "When You're Smiling" o "Home". El auditorio coreó todos sus temas.

Conexión con la audiencia

"Me gusta viajar en el tiempo. Tenía 15 años cuando comencé a escribir esta canción", comentó mientras sonaban los acordes de "Everything", siguiendo con "Higher", título de la canción que da nombre a su gira y con la que ganó su quinto Grammy.

Bublé siguió siendo Bublé al flirtear con la audiencia mientras la advertía: "Soy súper sexy, no es mi culpa, pero ustedes no vinieron aquí para ver al señor Navidad, ¿están preparados para más?", al tiempo que hacía la "señal del dedo medio" entrando en la parte más retro del concierto: "To Love Somebody", "Me and Mrs Jones", su especial versión de "Cuando, cuando, cuando" y "Fever", una canción de Elvis Presley, que Priscilla, la misma exesposa de Elvis, le pidió reinterpretar, y forma parte de su álbum "If I can dream: Elvis Presley with The Royal Philarmonic Orchestra".

"¿Están listos para fiestar?", retó a los espectadores, para seguir con un meddley de canciones del rey del rock y levantar a la audiencia de sus asientos, que las coreó y bailó a más no poder.

De vuelta a una época dorada

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/01/buble-en-concierto-rd.jpg

Una lluvia de confeti cerró el segmento para seguir con la misma energía y transportarnos a los años 70 al ritmo del pegajoso tema de Barry White, "You're the First, the Last, My Everything".

Con "It´s a beautiful day", un tema de su autoría, Bublé se despidió del público, que ovacionó al artista pidiendo más. Rápidamente, la big band comenzó a sonar de nuevo con Smile (en versión instrumental), mientras la pantalla visualizaba uno a uno a todos los componentes de la banda y el coro (en el que Loren Smith se robó todas las miradas con su energía).

A las 10:20 pm volvió al escenario un enérgico Bublé para ofrecer a la audiencia sus últimos dos temas: "Cry me a river" y "Always on my mind", al tiempo que pidió ayudar al público a aplaudir a los mejores músicos del mundo. "No puedo esperar para volver a veros de nuevo", deseó mientras los Bubléfans acompañaban los acordes de su última canción iluminados por sus celulares y cerrar así una hora y media de concierto intensa y perfecta.

Nosotros tampoco, Michael. ¡Te esperamos de vuelta!

