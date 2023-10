Taylor Swift apoya a Travis Kelce y los Chiefs de Kansas City en el MetLife Stadium

Taylor Swift no podía dejar pasar otra oportunidad de ver a Travis Kelce en el campo de fútbol.

La artista galardonada con 12 premios Grammy llegó al MetLife Stadium unos 40 minutos antes del inicio del partido del domingo por la noche para ver a Kelce y sus Chiefs de Kansas City derrotar a los Jets de Nueva York 23-20.

SNY publicó un video de Swift, vestida con pantalones cortos de mezclilla, una blusa negra de manga larga y una chaqueta de piel, ingresando al área de seguridad del estadio con los actores Ryan Reynolds, Blake Lively y Hugh Jackman. La transmisión de NBC mostró a Swift varias veces durante el juego, incluida una toma de la superestrella pop con su brazo alrededor de la madre de Kelce, Donna, quien llevaba una camiseta con el número 87 de su hijo.

La aparición de Swift se produce una semana después de que estuviera en el Arrowhead Stadium de Kansas City, vestida de rojo y blanco, para ver el triunfo de los Chiefs 41-10 ante los Bears de Chicago en una suite junto a Donna Kelce. Swift aprovechó una invitación del tight end estelar para ver el juego y aparentemente le quedaron ganas de ver más a Kelce y los Chiefs en acción.

Swift está en un receso de su gira Eras, que se reanuda el 9 de noviembre en Buenos Aires, Argentina. NBC reprodujo un comercial de la gira unos 20 minutos antes del inicio del partido.

El MetLife Stadium es un lugar familiar para Swift, quien realizó allí tres conciertos con entradas agotadas en mayo. Entre los asistentes a dos de esos espectáculos se encontraba el quarterback de los Jets, Aaron Rodgers, quien regresó al equipo este fin de semana después de romperse el tendón de Aquiles izquierdo en la cuarta jugada de su debut con Nueva York el 11 de septiembre.

Rodgers asistió a una reunión del equipo el sábado por la noche y estuvo en el estadio viendo los calentamientos de los jugadores desde la banca el domingo por la noche.

Ni Swift ni Kelce han revelado algún detalle sobre su relación. Kelce dijo en su podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce" a principios de esta semana que Swift "lucía increíble" en el juego.

"Todo el mundo hablaba de ella y de manera muy positiva", dijo Kelce sobre el tiempo que pasó en la suite. "Y además de eso, el día fue perfecto para los fanáticos de los Chiefs. Por supuesto, nosotros escribimos el guion de todo, damas y caballeros".

Kelce había invitado a Swift a ese partido después de intentar en vano darle un brazalete de la amistad cuando su Eras Tour hizo su parada en Kansas City.