Henya con varios shows en Puerto Rico e invitada especial de la Gran Parada Dominicana

Henya con varios shows en Puerto Rico e invitada especial de la 24va edición Gran Parada Dominicana con gira internacional "dEsaprende Tour"

Henya continúa activa con su más reciente gira internacional "dEsaprende Tour" la cual activó en mayo pasado en New York y los próximos puntos de sus shows serán el sábado 14 de octubre en el salón de eventos del Tropikal Club en la avenida Ponce de León 1653 a partir de las 8:00 pm junto al multipremiado productor dominicano Roy Tavaré con quien ha trabajado varias producciones en el pasado y el domingo 15 de octubre será una de las invitadas especiales en la 24va edición de la Gran Parada Dominicana que se desarrollará desde las 3:00 pm en la avenida Ponce de León, Santurce, también en Puerto Rico.

La apuesta de Henya por un sonido propio y por arriesgarse a hacer algo diferente se ponen una vez más en evidencia con sus nuevos temas de corte electrónico pop,

"It's alright my love" y "Tu lugar seguro" que están logrando una muy buena acogida tanto a nivel local así como en los mercados europeo y asiático y para el próximo año, promete su primer show en China y no descarta seguir trabajando los géneros locales fusionados con su concepto pop fusión "El Laboratorio" y adelanta el nombre de su próximo sencillo: "La Mujer del Atalaya".

Henya estará socializando con sus seguidores el próximo viernes 6 de octubre a partir de las 8:00 pm celebrando los 15 años de La Estancia Golf Resort en la casa club del mismo complejo.