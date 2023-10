Salsa y son: los nuevos sonidos de Vicente García en su próximo álbum

Vicente García continúa cosechando éxitos. Su disco "Camino al Sol", que compuso y estrenó durante la pandemia del COVID-19, recibió una nominación como "Mejor Álbum Folclórico" en los codiciados premios Grammy Latino.

Cuando la Academia Latina de la Grabación, entidad que organiza el galardón, anunció la lista de los nominados correspondientes a este año, el artista reveló a Diario Libre su agradecimiento, porque se trata de un disco en el que aborda temas existenciales.

"Ese fue un disco que elaboré con mucha libertad y me siento contentísimo de que se tome en cuenta", sostuvo el artista.

De nuevo en República Dominicana

Este nuevo reconocimiento le llega en medio de la gira artística que lleva por diferentes escenarios internacionales.

El ganador de varios Grammy Latino actuó por última vez en el país el 17 de febrero de este año en el Teatro Nacional, con una producción sinfónica a cargo del maestro Amaury Sánchez, donde se llevó el aplauso y el reconocimiento del público por la madurez exhibida.

El próximo 11 de noviembre, con la producción de SD Concerts, volverá a su patria para protagonizar un concierto masivo en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

"Vamos a celebrar este reencuentro con toda nuestra música. También es el momento para festejar esta nominación al Grammy Latino", avanzó el joven intérprete y compositor.

La gala del Grammy Latino se celebrará el 16 de noviembre en Sevilla, España.

"Carmesí", "Dulcito e´coco", "Loma de Cayenas", "Bacha en Kingston" o "Cuando baje el Sol" son algunas de las canciones con las que ha ganado fama como solista.

Del Grammy Latino

El artista, cuya trayectoria en la música figura en el documental "Orgullo de Quisqueya" de Jessica Hasbún y Kelvin Liria estrenado el pasado fin de semana en Caribbean Cinemas, ya se siente premiado por la Academia Latina de la Grabación en la gala que se realizará este año del Grammy Latino.

"Estar nominado junto a Susana Baca para mí es un gran honor y privilegio. El hecho de haber sido tomado en cuenta en un renglón valioso, me llena de mucha ilusión y desde ya estoy celebrando".

En la categoría de "Mejor Álbum Folclórico", Vicente García compite con Susana Baca, Aguajes De Mar y Manglar, Tato Marenco, Quinteto Leopoldo Federico y Tierra Adentro.

"Colombia me ayudó mucho a evolucionar, conté con buenos amigos que me involucraron en su folclor" Vicente García Cantautor “

Un nuevo disco

Junto el productor musical y amigo Eduardo Cabra (Visitante Calle 13) ya trabaja en lo que será su próxima producción discográfica.

En primicia dio detalles de su próxima apuesta musical.

"En este próximo disco nos involucramos más en la música tropical. De la mano de Eduardo Cabra incursionamos en la salsa y el son, con lo que procuramos ampliar lo que hemos venido haciendo en diferentes discos", detalló Vicente García.

Desde que lideraba la agrupación Calor Urbano, Vicente ha apostado por sus composiciones y en esta oportunidad reafirma su senda.

"En general, todo surge a través de mis composiciones. En este momento estamos inmersos en el proceso de preproducción y en esta fase estamos trabajando con las canciones que le darán cuerpo al álbum", comentó.

En perspectiva

Desde hace varios años, Vicente García se marchó a desarrollar sus sueños en suelo colombiano, siendo Bogotá el epicentro desde donde se mueve al mundo.

"He tenido la suerte de hacer la música que quiero. Estoy en una disquera que tiene una naturaleza diversa, me han dejado hacer lo mío. He logrado muchas cosas, por ejemplo, esta nueva nominación al Grammy Latino es la séptima de mi carrera, en ocasiones he sido artista nuevo, compositor... me interesa hacer música de salsa, como te dije, y en un futuro no muy lejano producir composiciones para niños", indicó.

Colombia y su carrera

"Para mí Colombia ha sido importantísima en mi carrera. Llegué aquí en el momento en que emergió una escena llena de música alternativa, me monté en esa ola, pero siento que tuvo mucho que ver conmigo, es decir, salir de la zona de confort".

Llegar a territorio desconocido y a un mercado exigente fueron factores que lo movieron a tomar la decisión de abandonar el país.

"Colombia me ayudó mucho a evolucionar, conté con buenos amigos que me involucraron en su folclor. Eso me recordó lo que hice con mi disco ´A la mar´ en el que abordé las raíces de nuestro país", confió.