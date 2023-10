El Alfa y Justin Quiles abren los Premios Billboard de la Música Latina 2023

El artista urbano dominicano El Alfa y el cantante estadounidense Justin Quiles fueron los encargados de abrir la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2023, que celebran la noche de este miércoles en Florida.

Fue a ritmo de "Fiesta Loca" que se encendió la premiación, que se transmite por la cadena Telemundo.

El primer premio de la noche se lo llevó Bad Bunny, precisamente como "Canción del año ventas" con "Tití me preguntó".

"Wao, yo siempre me trepo aquí... por más que me trepe. Nada, gracias a todas las personas que apoyaron este tema, el álbum 'Un verano sin ti', 'Tití me preguntó', gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche también y apoyar la música latina", expresó.

"El que me conoce sabe que siempre he llevado el mensaje y que he hecho mi música representando al habla hispana, el lenguaje en español, la música en español, los latinos, la cultura entera y es algo de lo que me siento orgulloso, así que ver este lugar lleno, lleno de tantos artistas también, a todos los nominados, a todos los finalistas, para mi... Puerto Rico, este premio, 'Titi me preguntó', República Dominicana, gracias de corazón", afirmó.

RELACIONADAS

Luego, la agrupación Eslabón Armado y Peso Pluma ganaron el premio "Hot latin song" con "Ella Baila Sola", tema que cuenta con más de 338 millones de visualizaciones en YouTube.

En la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina 2023 desfilaron los cantantes Manuel Turizo, Karol G, El Alfa, La Materialista, Paris Hilton, entre otros.