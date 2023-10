Flor Bertotti lleva de vuelta a su infancia al público dominicano

Hace 15 años, miles de niños y adolescentes dominicanos acudieron al estadio Quisqueya para disfrutar de su artista favorita, la argentina Flor Bertotti, quien en ese momento se encontraba en el boom de su carrera tras el éxito de la telenovela juvenil Floricienta.

Más de una década después, el alegre y ocurrente personaje al que dio vida en la pantalla chica sigue vivo en el corazón de esa fanaticada, de ahora adultos jóvenes, lo que quedó en evidencia la noche de este jueves en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico, donde se reencontró con el público criollo como parte de su gira por Latinoamérica.

La también actriz hizo un recorrido por su repertorio musical con el que despertó sentimientos de emoción y nostalgia en los presentes por volver a escuchar en vivo las canciones que marcaron su infancia-adolescencia.

El concierto, pautado para las 9:00 de la noche, empezó a las 9:30. Tras una breve intro recreando el momento en el que recibió la llamada con la propuesta de volver a los escenarios, Flor Bertotti salió a escena a ritmo del tema "Arriba las ilusiones", haciéndose acompañar de bailarines y una banda en vivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/06/flor-bertotti-2.jpg

La falda holgada hasta las rodillas, los tenis marca converse y la larga melena rizada, sellos distintivos de la imagen de Floricienta, quedaron atrás. Ahora la cantante exhibe un look mucho más maduro, como era de esperar. Salió vestida con un abrigo largo que luego retiró para revelar el primer atuendo de la noche: un traje negro con lentejuelas de colores.

Y aunque ya no luce como el icono juvenil de aquellos tiempos, su carisma sigue intacto, por lo que no le fue difícil conectar con el público, que llenó casi a total capacidad el Pabellón. "República Dominicana, qué emoción estar aquí de nuevo... Hoy va a ser una noche muy especial porque voy a cantar todas mis canciones y vamos a volver a sentir que somos niños", adelantó.

Seguido, interpretó "Hay un cuento", "Hola qué tal" y "Miles de gotas": la primera canción lanzada en 2005 y las dos últimas a principios de este año. Ella supo navegar perfectamente entre el pasado y el presente, sin permitir que el público se aburriera en ningún momento.

"Ahora sí, prepárense para gritar, porque es una canción que llega al corazón", dijo antes de que sonaron los acordes de "Por qué", uno de los temas más sentimentales de Floricienta, que en el último estribillo transformó en un tema bailable al que le agregó coreografía en sincronía perfecta con sus bailarines.

Habían pasado 30 minutos desde que empezó el show y la argentina ya llevaba cuatro cambios de look, de los cerca de 10 que exhibió sobre el escenario. A eso hay que agregar que la puesta en escena contó con variadas proyecciones visuales que hicieron especial cada interpretación.

El momento más nostálgico

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/06/flor-bertotti-4_1.jpg Acompañada de su guitarrista y coristas, a petición de los asistentes hizo un meedly acústico. (FUENTE EXTERNA)

En este concierto, Flor se tomó la libertad de hacer cambios en el set list. "En los demás conciertos me he dado cuenta de que muchos se quedan esperando canciones que no están incluidas, así que ustedes me dicen cuál quieren escuchar y la cantamos", dijo.

Acompañada de su guitarrista y coristas, a petición de los asistentes hizo un meedly acústico de los éxitos "Ven a mí", "Y la vida" y "Te siento", que fue, quizás, la parte más nostálgica de la noche. Dejando el sentimentalismo atrás, continuó con "Kikiriki", "Pobres los ricos" y "La vida se va".

"Verlos emocionados con estas canciones es mi parte favorita del show. Ahora no voy a decir qué canción voy a cantar, pero les daré una pisa", dijo antes de colocarse una capa azul, provocando algarabía en los miles de presentes por la canción que seguía: "Vestido azul".

La más coreada

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/06/flor-bertotti-3.jpg Flores amarillas era una de las canciónes más esperadas. (FUENTE EXTERNA)

El 21 de septiembre fue bautizado como el Día de las Flores Amarillas, celebración que surgió en TikTok el año pasado por una de las canciones de la telenovela juvenil. En el tema "Flores amarillas", Floricienta habla de su sueño de que le regalen flores de este color, por lo que ese día, que es cuando empieza la primavera en Argentina, se tiene la costumbre de obsequiarlas a la pareja como símbolo de amor.

Luego de que la red social de videos ´pegara´ nuevamente la canción, era de esperar que fuera una de las más coreadas de la noche. Uno de los momentos más especiales de la interpretación fue cuando se acercó al público para recibir un ramo de girasoles de manos de una fanática.

Transcurrida casi una hora y media de espectáculo, se despidió del público. "¡Muchas gracias, Santo Domingo!", exclamó mientras se retiraba del escenario y las luces se apagaban. Como si no hubiera sido suficiente el tiempo en escena, el "¡Otra!, ¡otra!, ¡otra!" del público no se hizo esperar.

Cumpliendo el deseo de su fanaticada que esperó casi dos décadas para volver a verla, regresó a escena para cantar dos últimas canciones: "Tic tac" y "All You Need is Love". Con un "Hasta siempre" se despidió de los dominicanos, a las 11:03 de la noche.

Flor Bertotti trajo su gira 2023 al país de la mano de WE Entertainment.