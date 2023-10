Diulka Pérez reacciona al nuevo tema de Bad Bunny y Drake, donde toman un fragmento de su crítica "la 42"

"Ser auténtico siempre te colocará en el foco, yo mantengo mi esencia". Así reaccionó la periodista dominicana Diulka Pérez ante el lanzamiento de Gently, en el que colaboran los cantantes Bad Bunny y Drake, cuyo lanzamiento coinccide con el anuncio del retiro temporal del rapero canadiense.

Los populares exponentes de la música urbana seleccionaron un fragmneto donde, a través de la participación de Diluka en el espacio radial para el que labora hace una crítica a la inversión que, a través de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (Propeep), se pretende realizar en la 42.

En un Diálogo Libre, con Diario Libre, el director del Popeep, Roberto Ángel Salcedo anunció que, “Vamos a mejorar la fachada de las 141 casas y negocios que componen esas 16 cuadras. El objetivo de la intervención es mejorar primero el entorno y segundo dotar el sector, en coordinación con el Ministerio de Cultura, de un centro de innovación cultural para los jóvenes. Se trata de generar espacios para que esos jóvenes se puedan desarrollar”.

“Nosotros haremos una transformación urbanística de la 42 de Capotillo”, añadió.

Como entidades interventoras, además de Propeep, se suman la Alcaldía del Distrito, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Interior y Policía, las telefónicas, el Ministerio de Cultura además de las juntas de vecinos y líderes comunitarios.

16 millones en la calle la 42, del sector Capotillo, en el Distrito Nacional, sería la inversión.

Con esta canción se repite la dupla formada por Bad Bunny y Drake en Gently, un tema dembow que pone a cantar en español al canadiense y sale como parte del disco For All the Dogs.

Algo más de dos minutos de duración en una canción alejada de lo que fue MÍA, su anterior trabajo en conjunto, que pertenece al álbum del conejo malo X 100pre y vio la luz en 2018.

Así como su anterior tema fue la clara adaptación de Drake al puro estilo Bad Bunny, esta vez Gently destila lo contrario. Aunque permanece el dembow como elemento en común, el sello del cantante de One dance está mucho más presente.