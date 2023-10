"La historia continúa": Miriam Cruz celebra 38 años en el merengue

Miriam Cruz comenzó su viaje en la música cuando tenía 13 años de edad.

Fue en la orquesta Las Chicas del Can y bajo la dirección de Belkis Concepción en la que debutó la artista. Allí trascendió en la escena musical nacional e internacional con la interpretación de merengues con los que logró conectar con la audiencia.

La alianza entre Belkis Concepción y el maestro Wilfrido Vargas fue clave para que la agrupación lograra la acogida en ese momento.

Hoy "La diva del merengue" está celebrando sus 38 años en la música con el espectáculo "La historia continúa", una producción de René Brea que se presentará los días 12 y 13 de octubre en el Gran Teatro del Cibao y el 14 en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

La historia continúa

Sobre el espectáculo cuenta que comenzó la celebración de su aniversario el 12 de agosto en el teatro United Palace de Nueva York.

"Seguimos celebrando con un show de la mano de René Brea y Henry Jiménez como director musical, así como la participación de un grupo de baile. La producción es de Alberto Cruz. Será un recorrido en el que contaremos con la participación de algunos amigos".

En constante evolución

La intérprete de "La loba", entre otros títulos con los que ha ganado trascendencia, siempre ha estado renovando su repertorio.

"Lo que te da la permanencia es tratar cada día de hacer algo nuevo. Si me limito a vivir de mi repertorio, no sería igual. Cada año hago una producción que me permita renovar los temas y con ello conquistar al nuevo público y reconquistar a quienes me escucharon cuando me inicié en la música", afirmó la artista a Diario Libre.

Miriam Cruz hace un esfuerzo y junto al equipo de trabajo que le acompaña se mantienen trabajando para siempre darle un nuevo aire a su carrera.

"Cada vez que uno ve los momentos turbios por las corrientes musicales que existen, se da cuenta de que debe mantenerse en lo que le ha identificado, que en mi caso es el merengue", reflexiona.

La fortaleza del merengue

A Miriam no le agrada que se propague que el merengue está en una posición débil frente a otros géneros. Su criterio se lo ha expresado a sus colegas.

"Ya basta de que se diga que el merengue está en declive. Eso no es así porque yo estoy celebrando mis 38 años en la música y ha sido cantando merengue, no solamente yo, sino toda la familia de los músicos".

Acotó que cuando viaja a escenarios como Panamá, Perú, Venezuela, Colombia, allí puede constatar lo vivo que está el merengue.

"Ellos aman nuestro ritmo. En este momento muchos artistas internacionales están haciendo merengue y por algo será... siempre ha mantenido su fuerza el género, lo que hay que hacer es trabajar".

Reflexión

Treinta y ocho años después, la merenguera tiene un balance positivo. Aunque no todo ha sido color de rosa, siente que valió la pena la decisión que tomó de apostar al arte y al merengue.

"Pienso que ha sido una carrera exitosa a pesar de los cambios y los momentos difíciles. Eso lo agradezco al público que me ha apoyado, le doy gracias a Dios.

Música

Miriam Cruz apela a las plataformas digitales, así como a las emisoras y canales de televisión para continuar la promoción de su carrera.

"Yo sé que hoy las plataformas digitales juegan un rol importante, pero además de usarlas soy de las que cree en el disco físico y en el de pasta. Yo he hecho trabajos de colección. Sigo adelante con todo y no descarto la posibilidad de hacer un disco en pasta porque me gustan".

Miriam Cruz reseña que, en lo adelante, estará trabajando de la mano con La Oreja Media, una empresa que se dedica al mercadeo de artistas.

Hoy promueve el merengue "Se acabó" y una colaboración con Elvis Crespo.

"Haremos una producción inédita para ver si logramos participar en el Latin Grammy y esperamos tenerla lista para el próximo año".

Miriam Cruz contará la historia de su vida en una película que tendrá como director a Giancarlo Beras.

"Estoy escribiendo mis memorias, así surgió la idea. Eso lo hablé con Giancarlo Beras cuando nos encontramos en Miami en una ocasión. Creo que comenzamos este mismo año con el rodaje de la película", comentó la artista. l