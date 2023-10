K-Pop vs. Reggaeton: analizamos el impacto de los géneros que dominan la industria musical

Aquí está el texto de la noticia: "Lo ames o lo odies: según los usuarios de YouTube, el K-Pop y el Reggaeton son los géneros musicales más importantes del mundo en la actualidad. Al 29 de septiembre, siete de los 10 artistas más vistos en la plataforma en 2023 son artistas de pop coreano, así como artistas de reggaeton y trap latino, incluidos BTS, Blackpink, Karol G y Bad Bunny, esto de acuerdo a la publicación del medio estadounidense Statita.

La cantante colombiana Karol G encabezó las listas de YouTube este año, con 3.780 millones de visitas hasta el momento. Su compatriota Shakira, que es un acto de pop latino, fue la entrada no reggaeton ni K-Pop mejor clasificada en la lista, pero parte de su popularidad este año provino de la colaboración con el trap latino DJ Bizarrap en una canción de ruptura lanzada en enero. Los únicos nombres conocidos de Estados Unidos entre los 10 primeros son The Weeknd (puesto 6) y Taylor Swift (puesto 7).

Se pueden rasgar las vestiduras y gritar "sacrilegio", pero la banda coreana BTS, los exponentes más famosos del K-Pop, son los Beatles del siglo XXI. La afirmación fue hecha en 2020 por la cadena BBC de Londres, una afirmación que si analizamos los números no es tan descabellada.

En ese año de pandemia, los siete de Corea del Sur (RM, Jin, SUGAm, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook) se robaron la atención mundial tras el anuncio de su primer sencillo, "Life Goes On", que hizo parte de "BE", su quinto álbum de estudio, con el que lograron un tsunami de reacciones de la fanaticada más fiel y exigente del mundo, la del K-pop.

El fenómeno del Kpop y la música urbana

Mientras los principales exponentes de música urbana hablan de sexo, orgías, violencia y otros temas nocivos, los del Kpop se enfocan en temas que puedan ser llamativos para el público joven que consume sus canciones.

"(En el caso de BTS) Al principio sus temas eran un poco controversiales. Antes hablaban de tópicos sociales, las expectativas de los padres sobre los hijos y la manera como, a veces, la sociedad consume a los jóvenes", explica Maira Romero, líder de Hallyu Colombia, una comunidad de fanáticos del K-Pop, que también se ha dedicado a difundir la cultura coreana.

Luego crearon su concepto "Love Yourself" (ámese a sí mismo), que atrajo a millones de fanáticos. El grupo que llegó a cantar una crítica a la política con "Not Today" también era capaz de hablar de autoestima y amor.

Como reseña el periódico español El Mundo en un artículo del 2020, aunque el impacto de BTS ha sido indiscutible, hay otras agrupaciones que se enfrentan tú a tú, sin ningún temor, a los grandes del pop internacional en las plataformas digitales.

Twice, un grupo de chicas que recientemente acaba de lanzar su sencillo "I Can't Stop Me", debutó en las listas de Billboard Global 200 en el puesto 35, y su trabajo discográfico "Eyes Wide Open" ocupó la octava posición de la lista de álbumes mundiales.

Sin embargo, esto solo es un destello frente al liderato del primer disco de otra agrupación, Blackpink, llamado simplemente "The Album", en el que participa Roseanne Park 'Rosé', una popular cantante australiana de origen coreano.

“Ellas son las que dan la batalla en fama a BTS”. Kim Jisoo, Lalisa Manoban, Jennie Kim y Rosé configuraron su carrera a partir de varios sencillos y dos miniálbumes: Square Up y Kill This Love. Es el grupo femenino con mayor cantidad de reproducciones en YouTube, donde ya superaron los 48 millones de suscriptores, y en Spotify contabilizan más de 28 millones de oyentes por mes.

El reguetón más que una moda

El reguetón es bastante controversial. Desde el punto de vista social y de los valores, se le ha criticado fuertemente por contener mensajes de violencia y rivalidad, por normalizar el consumo de drogas y sustancias psicoactivas, por cosificar y sexualizar a la mujer, así como por promover una visión hedonista y vacía. Desde el área artística, se le ha criticado por eclipsar a otros géneros musicales y homogeneizar los estilos, por lo cual se ha convertido en el predominante entre las generaciones más jóvenes.

En un informe publicado por el portal "Top bandas" se destaca que, la única forma de describir el impacto del reggaetón en la música latina es como revolucionario. Este género, originario de las calles de Puerto Rico, ha dejado una huella en los corazones de innumerables personas de todo el mundo. Sus ritmos seductores y letras envolventes han establecido una presencia en la industria de la música, uniendo ritmos caribeños, hip hop e influencias latinas para crear un sonido distintivo. Desde los clubes de Miami hasta las calles de Barcelona, el reguetón ha arrasado en el mundo de la música, ofreciendo una perspectiva fresca.

El impacto del reguetón se refleja en el panorama musical mundial. Daddy Yankee, Ozuna y Bad Bunny, entre muchos otros, han logrado el éxito en las listas de éxitos al colaborar con estrellas internacionales y ampliar el alcance del reguetón más allá de Latinoamérica. El género se ha convertido en un fenómeno cultural, liderando el camino de la cultura popular e influyendo en la música mainstream. Los ganchos contagiosos, los ritmos llenos de adrenalina y las actuaciones apasionadas han captado la atención del público de todo el mundo, y han consolidado su lugar en la historia de la música latina.

Estudiado por la ciencia

Jesús Martín-Fernández, compositor y neurocirujano de 30 años procedente de la Palma, España, publicó en el 2021 un estudio sobre el reguetón, el cual llegó a medios de comunicación en todo el mundo, volviéndose viral. Fue titulado Music Style Not Only Modulates the Auditory Cortex, but Also Motor Related Areas (en español “El estilo musical no solo modula la corteza auditiva, sino también áreas relacionadas con el movimiento”).

Para su investigación, tomó a 28 individuos sin formación musical y los sometió a una resonancia magnética mientras escuchaban diferentes géneros musicales para revisar cómo se activaban ciertas áreas del cerebro ante los diferentes estilos. Se eliminó la letra de las canciones para que el procesamiento lingüístico no afectara los resultados. Uno de los hallazgos más interesantes fue que el reguetón activa significativamente los ganglios basales del cerebro, neuronas que se relacionan con el movimiento, y con el circuito del placer y la recompensa.