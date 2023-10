El emotivo mensaje de la agrupación U2 a los jóvenes asesinados en Israel

El conflicto palestino-israelí ha tomado una nueva dimensión en los últimos días después de que el grupo terrorista Hamás iniciara un nuevo ataque contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. La acción de la organización paramilitar ha recibido una fuerte respuesta militar por parte de Israel, lo que ha resultado en una gran cantidad de víctimas civiles.

El cantante irlandés Bono, vocalista de la banda de rock U2, ofreció un concierto el pasado 8 de octubre en el recinto de La Sphere, en Las Vegas, Estados Unidos. Durante el evento, el artista aprovechó la oportunidad para rendir homenaje a todas las víctimas del conflicto.

Para ello, el grupo modificó la letra original de una de sus canciones más conocidas, "Pride (In the Name of Love)". La canción original habla del asesinato del activista Martin Luther King y representa un llamado a la paz y a la no violencia.

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la banda compartió un video en el que se puede ver a Bono emocionado mientras dedica la canción a los fallecidos, cantando con gran sentimiento. "A la luz de lo que ha sucedido en Israel y Gaza, una canción sobre la no violencia puede parecer ridícula, incluso risible, pero nuestras oraciones siempre han sido por la paz y la no violencia (...) Así que canta con nosotros... y a esos hermosos niños en ese festival de música..." escribieron los músicos en la publicación, que ya ha acumulado miles de "me gusta" y comentarios.

Aunque la Franja de Gaza ha sido escenario de horrores durante años, con más de 2 millones de personas viviendo entre bombardeos, escombros, miedo e incertidumbre, ha sido el ataque sorpresa sin precedentes de los milicianos de Hamás lo que ha llevado el conflicto a la atención mundial.