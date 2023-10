Bad Bunny advierte a los padres que su nuevo álbum no es para niños: "Ustedes son los responsables, yo no"

Bad Bunny lanzó este viernes su séptimo álbum "Nadie sabe lo que va a pasar mañana". Se trata de un disco que cuenta con canciones en solitario y colaboraciones que el mismo artista puertorriqueño ha catalogado como no aptas para niños por su contenido explícito.

"A los niños que se supone que no estén en este chat, este disco no es pa´ ustedes. Papá y mamá, ya leyeron... ustedes son los responsables, yo no. Bueno, ya dije", escribió Bad Bunny a través de su canal de difusión en WhatsApp.

El cantante boricua recurrentemente habla de temas no aptos para menores de edad en sus canciones y las incluidas en su más reciente álbum no son la excepción. De acuerdo con un comunicado de prensa, el Conejo Malo pretende revolucionar una vez más la industria musical con su este disco.

El nuevo proyecto de Bad Bunny, de 22 canciones, "demuestra su notable capacidad para ignorar los comentarios y las expectativas tradicionales que suelen resonar en torno a un icono internacional porque, al fin y al cabo, realmente nadie sabe", agrega la nota.

El álbum incluye colaboraciones con Arcángel, Bryant Myers, De La Ghetto, Eladio Carrión, Feid, Luar La L, Mora, Ñengo Flow, Young Miko y Youngchimi. Todos son puertorriqueños excepto Feid, que es colombiano.

"La habilidad de Bad Bunny para fusionar a la perfección elementos tradicionales del trap con sonidos y letras innovadoras promete un viaje auditivo que cautivará a oyentes de todos los ámbitos", resalta el comunicado.

Como parte del lanzamiento del disco, Bad Bunny se presentó en la noche del jueves en un "listening party" (fiesta para escuchar) en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, ante más de 10.000 personas.

Allí también llegaron varios de los artistas invitados del disco, entre ellos, Arcángel, Feid y Young Miko, según fotos y vídeos publicados por personas que acudieron al evento.

Bad Bunny, ganador de tres Grammy anglosajones y nueve Latin Grammys, apareció en la cita montado en un Rolls-Royce Silver Shadow que descendió desde el techo del estadio sanjuanero y que ha usado en varios vídeos musicales.

El artista, a su vez, se prepara como presentador e invitado musical del programa estadounidense Saturday Night Live el 21 de octubre.