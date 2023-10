Tras el arresto de Tekashi, "Diamond La Mafia" abandonó el país y denunció que "[en el cuartel] lo tienen como un Dios"

"Señores, a ese pana lo tienen en República Dominicana como un Dios, cuando fue un delito que cometió y ni siquiera en una celda está, dándole dinero a todo el mundo en el cuartel", esa grave afirmación la hace el exponente urbano Diamond La Mafia, quien denunció al rapero estadounidense de golpear a dos de sus productores, en un alegado ataque de celos, tras percatarse que Yailin estaría grabando una nueva canción en el estudio, ubicado en La Vega.

Según Diamond, esta situación lo llevó a salir del país rumbo a Miami, por su temor a no poder hacerlo. "Yo salí de aquí porque me dijeron que no iba a poder salir en Miami", añadió a través de una historia publicada en Instagram. Diamond La Mafia fue criticado porque en otras de sus historias de la red social se le ve tirar dinero a bailarinas en un centro de diversión.

La noche del jueves, el exponente urbano Diamond La Mafia denunció que el rapero de origen hispano, en compañía de otros hombres, se habría presentado en el estudio donde previamente se encontraba Yailin y Diamond grabando un tema musical, golpeando de forma brutal a sus productores.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/17/whatsapp-image-2023-10-17-at-10.39.41-am.jpeg

"Agarró a los dos productores míos, yo me acababa de ir del estudio, Yailin se acababa de ir. Le estaba haciendo creer a ella que estaba en Miami y, de repente, se apareció en el estudio en La Vega y desbarataron a mis productores, sin tener la culpa, sin conocerlos a ellos", dijo en un live visiblemente afectado.

Agregó: "Amenazándome también por videollamada para pelear, diciendo que él anda armado. Yo estoy esperando que regrese al estudio como él dijo".

"SixNine llegó al estudio celándome con Yailin, yo con mi mujer aquí y partió a todos mis productores, yo me acababa de ir del estudio hace cinco minutos... el más guapo, con 70 gente, ¿por qué no vino solo?", agregó molesto.

Según el exponente, tras el hecho de violencia contra sus productores, también habría golpeado a Yailin. "A ella que me excuse porque le tengo cariño y quizás no quería que esto saliera a la luz, pero la desbarató también". Mostró luego a los productores golpeados y en sus redes compartió un video de Tekashi entrando al estudio.