Emmanuel reflexiona sobre las tendencias musicales actuales

Con 45 años de trayectoria, el astro de la canción mexicana, Emmanuel, ha sido testigo de muchos ritmos y fenómenos musicales que han permanecido y otros perdido impacto.

La calidad ha hecho que se mantengan hoy en día. Si bien antes el artista andaba con una cinta y un CD bajo el brazo, hoy domina lo digital. Pero los retos y las dificultades siguen estando.

Emmanuel creció bajo la influencia del rock y el pop de los 60, 70 y 80. En la actualidad, mucho han evolucionado esos sonidos. "Yo nací y crecí en esa música (rock) que fue la primera ola de los Beatles, Led Zeppelin, también del flamenco por mi mamá o la música ranchera por mi padre. Tuve varias referencias dentro de la música", dice a Diario Libre durante un encuentro con la prensa donde ofreció detalles de su espectáculo "All the hits".

El artista cree en una fusión musical continua, de abrirle la puerta a los movimientos que hay, "el adaptarte a los movimientos sin perder tu esencia". -Tu no quieres ser un urbano ¿no?-, argumentó al tiempo de poner un mejor ejemplo al tatarear de forma rápida un verso al estilo rapeado de una de sus canciones, sin perder su estilo y recibiendo el aplauso de la prensa que se dio cita este jueves.

Destacó el impulso del regional mexicano en otros países aunque aclara que "siempre ha estado de moda".

Hay nombres sonoros como Peso Pluma, Fuerza Régida, Grupo Frontera y Christian Nodal que han grabado con artistas del pop, reguetón y bachata.

Entre los artistas que se han montado en la ola están Bad Bunny, Maluma, Karol G y Shakira.

Ante esto, Emmanuel entiende que el regional mexicano es una tendencia musical que se ha abierto a las fusiones, como otros géneros.

"La música mexicana nunca ha pasado de moda. Se ha ido transformando y ha tenido influencias y fusiones porque la música es fusión continua. Creo que la música mexicana tuvo un alimento muy grande de los Estados Unidos. Muchos muchachos del norte de México migraron a USA a tocar los metales de otra manera, a instrumentar diferente, a hacerse profesionales de otra manera", manifiesta.

En las regiones de Sinaloa, Culiacán y demás salen las bandas más conocidas. "Hoy en día hay todo un movimiento que es el Norteño que tiene otras fusiones incluyendo la cumbia", apunta.

El propio Emmanuel confiesa que "se ha puesto a jugar" con esa música norteña y ha hecho canciones a las que le ha denominado "Norteña pop".

Conversador y amable, Jesús Emmanuel Arturo Acha Martínez, nombre de pila del también compositor y empresario de 68 años, continuó respondiendo las inquietudes.

"Tengo que cantar aquí en Dominicana todos los hits. Afortunadamente en mi carrera tengo un chorro de canciones que la gente tiene dentro de ellos y que tengo que cantarlas todas. Este show fue un concepto que tomé tomo espectador; yo iba a ver a un artista y decía ojalá cante esta y aquella y las cantaba y me hacía muy feliz. La gente que me escucha es igual que yo, no soy diferente", comenta el cantante apodado como el "Rey azul".

No pueden faltar en su concierto "All the hits" la noche de este sábado 21 en el Teatro Nacional "Todo se derrumbó", "La chica de humo", "Insoportablemente bella" o "Bella señora".

El camino de la música

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/20/emmanuel-2-felix-leon.jpg El artista es amable y conversador. (FÉLIX LEÓN)

Para el cantautor, tanto el músico como el pintor o el poeta hacen un bosquejo de lo que ocurre en este momento en la sociedad.

"Si la música hoy es mejor o peor que antes es porque la sociedad marca ese camino. El artista plasma lo que está ocurriendo. Ese grupo de gente que llega no es fortuito. Alguien hizo que viniera y se comportara de esa manera".

Emmanuel ve que cada generación está marcada por algo. "Cada generación anterior tuvo mucho (y tendrá) que ver en ese cambio para bien o para mal", puntualiza.

"Yo creo que la música va al desarrollo de lo que el ser humano está haciendo y seguirá siendo un reflejo de lo que ocurre dentro de una sociedad. ¿Qué hacia donde va a ir? Pues yo creo que no tiene límite... Llevamos miles de años haciendo música y siempre se descubre algo nuevo con esas siete notas musicales. Mas que hacia donde va la música es hacia dónde va el artista, ese es el verdadero problema", reflexionó ante la pregunta del futuro de la música.

Continuó: "La música la hace el artista. No se crea sola. Ahora se hacen canciones con Inteligencia Artificial que pueden estar bien hechas pero falta el ingrediente más importante que es el espíritu del ser humano. Yo le digo a los chavos (jóvenes) -salgan a vivir, no se encierren en un cuarto a hacer música solamente, enamórense, conozcan, enójense, de ahí nace el arte, todos los sentimientos".

Considera que para el artista hoy en día establecerse y posicionarse "la tiene difícil".

A lo largo de su carrera ha logrado innumerables premios y reconocimientos, entre ellos discos de platino y oro. Manifestó el cariño inmenso que siente por República Dominicana. "Siempre es grato regresar a dominicana, un país que me ha dado tanto cariño desde que comencé mi carrera. El público va dictando la atmósfera de la noche".

De igual manera, asegura que el espectáculo "Emmanuel Live "All The Hits" producido por César Suárez JR. será un derroche de energía y pasión donde interpretará otros temas emblemáticos como "Amor sin final", "Pertenezco a ti", "Tengo", "Qué será", "Desesperado", "Ese soy yo".

Una de las canciones más esperadas en el país es "No he podido verte" compuesta por el dominicano Juan Luis Guerra.

Dentro de lo nuevo, anunció que prepara un álbum sinfónico que será grabado en Escocia. Cuando lo presente en República Dominicana espera poder hacerlo frente a la Orquesta Sinfónica Nacional o la Orquesta Filarmónica.

Emmanuel es resaltado por ser uno de los artistas pioneros en innovar con importantes videoclips en la década de los 80. Sus ventas que superan los treinta y cinco millones de discos y cuenta con dieciocho álbumes.