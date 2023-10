Ana Bárbara, entusiasmada de cantar este sábado a los dominicanos

Con el concierto "Bandido" la cantante Ana Bárbara llega a República Dominicana, donde presentará su show este sábado 28 en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Sobre su concierto, la artista mexicana expresó que hace un buen tiempo que tiene fecha para cantar en este país y espera ver ese fervor del público dominicano cuando ella está en el escenario.

"Tenemos un buen tiempo con esta fecha separada para este concierto y quiero reencontrarme con mi gente este sábado 28, en el Teatro Nacional, donde vamos todos a disfrutar de canciones como La trampa, Bandido, Me asusta, pero me gusta, Te regalo la lluvia y muchas más con las que los dominicanos se han identificado en estos casi 30 años de trayectoria musical", expresó la artista.

Ella afirmó que entre los artistas sus referentes musicales son José José, de las mujeres Rocío Dúrcal, a quien toda la vida ha seguido y la música clásica de Javier Solís, José Alfredo Jiménez y a quien más admira es Joan Sebastian.

Ana Bárbara reveló que está preparando un disco de mariachi en homenaje a José Alfredo Jiménez, "porque yo vivo para la música y por la música".

Su gira Bandido seguirá por Chicago el 18 de noviembre, Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos y luego a Sevilla, España.

"Es bonito que la música latina sea condecorada y que le den este lugar tan emblemático como es Sevilla y eso nos llena de orgullo, porque México y España siempre se han llevado bien", dijo Ana.

"República Dominicana representa para mí algo muy especial y para quienes no lo sepan mi nombre es Altagracia, como la Virgen que veneran los dominicanos y de verdad que tengo una conexión especial con la dominicana", confesó la artista.

Sobre su vida personal, cuando no está en música es muy hogareña, tiene un niño pequeño, a quien le hace su desayuno, pero con la ayuda de su pareja, lucho hace sus ejercicios, lo que para ella es una rutina de vida, correr y luego se pone a tocar su guitarra para inspirarse y tratar de componer canciones.

"Ana Bábara llegó este lunes a República Dominicana y desde entonces no ha parado de pasar por diferentes programas de radio y televisión, promocionando su concierto y los nuevos proyectos que tiene en carpeta.

Afirma que le gusta cocinar y se mantiene en forma comiendo poco pan, también hace milanesa y le quedan perfectas.

"Ya a mi edad no puedo comer tantas cosas, debo comer saludable para mantener la figura. Quiero que sepan que sigo cantando bien, pero no soy la Ana Bárbara de hace 20 años y tengo un hijo de 22 años. Amo cantarles, estar con ustedes, pero les repito, no soy la Ana Bárbara de hace 20 o 25 años, pero estamos bien", manifestó.

Precisó que hace 18 años le sonó el teléfono y era Joan Sebastian y me preguntó que -cómo se me ocurrió grabar "Lo busqué hasta debajo de la cama"- y eso le llenó tanto que se tomó en serio lo de componer y más adelante se hizo compadre de Joan Sebastian.