Estere, hija de Madonna, causa furor al bailar uno de los temas más icónicos de su madre

El pasado 14 de octubre, Madonna arrancó su gira "Celebration Tour" en Londres, en la que cuenta con la participación de sus hijos, Lourdes León, de 27 años, David Banda, de 18, Mercy James, de 17, así como Stella y Estere, de 11. Si bien el talento de todos es innegable, esta última ha sido quien se ha robado el show al montar una coreografía a la clásica canción de su madre "Vogue".

La pequeña salió a escena con un llamativo look amarillo sin mangas de Versace, botas negras de tacón y trenzas en el cabello. Con su presentación se ganó la ovación del público presente que estaba sorprendido de su gran talento para el baile. Mientras Estere realizaba su coreografía, Madonna y Lourdes la puntuaban con el clásico 10, 10, 10 across the board de los míticos ballrooms.

Stella, la gemela de Estere, también hizo una coreografía durante el show en la canción "Don't Tell Me". Stella y Estere fueron adoptadas por Madonna hace más de una década en Malaui, luego de que su madre biológica falleciera durante el parto.

La gira "Celebration Tour" es considerada una experiencia única, en la que la reina del pop repasa su trayectoria musical. El tour tuvo que ser pospuesto tras la hospitalización en Estados Unidos de Madonna a causa de una infección bacteriana.