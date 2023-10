Canciones que evidencian la mala relación de (algunos) yernos con las suegras, a propósito de su día

La figura de la suegra es una de las más explotadas por los humoristas. Aunque en la realidad muchas de ellas se llevan bien con las parejas de sus hijos, lo que se ha vendido a través del cine, la televisión y la música dista bastante de esta realidad. Este jueves 26 de octubre se conmemora el día de las suegras, una fecha que hace más de 80 años busca rendir homenaje a estas mujeres y destacar su rol en las familias para mejorar su imagen popular y acabar con los estigmas sociales.

Desde Diario Libre sabemos que la imagen de las suegras ha provocado polémica en las familias desde tiempos antiguos, pues se las relaciona con conflictos, chismes y, específicamente, sobre quién ejerce el poder. Un aspecto, no siempre real, que ha quedado retratado en diversas canciones que mostramos a continuación.

"Suegra" de Romeo Santos

Quizás la más conocida por el público popular dominicano. Sus letras crudas y mensaje directo sobre lo mal que se lleva el esposo de la hija del protagonista de la canción en voz de Romeo Santos, para su reciente disco Fórmula Vol.3, hizo que hasta fuera prohibida en la República Dominicana, tras una disposición de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía; sin embargo, como suele suceder en este tipo de acciones, generó mayor interés del público.

"La suegra": Anthony Santos

Si hablamos de popularidad y letras cómicas y crueles "La suegra" de Anthony Santos es una de las canciones más emblemáticas.

En ella, una suegra se pierde y su yerno va a la Policía y la describe de una forma muy peculiar cuando pone la denuncia de su desaparición. "Ha visto el cuerpo de una ballena, pues ni más ni menos", canta El Mayimbe.

"Defensa de la suegra": Ramón Torres

La canción "La Sombra" de Romeo Santos toma las líneas musicales de este emblemático tema del bachatero Ramón Torres, sin embargo, contrario a lo que expresa el exintegrante de Aventura, este hace una defensa a las pocas valoradas figuras de las suegras.

Mi Suegra: Tatico Henríquez

Una de las canciones más emblemáticas de la música popular, sin embargo, sus letras son una oda al odio a las suegras. "Cuando se muera mi suegra la enterraré boca a bajo por si se quiere salir que se meta más para abajo", decía Tatico en una de las estrofas de la polémica canción.

"Las suegras": Ricardo Arjona

En una presentación en vivo, el cantautor guatemalteco le canta a los consejos de las madres a sus hijas y cómo anteponen, en algunas ocasiones, la solvencia a la belleza.

"La suegra": Juan Carlos Luces

Juan Carlos Luces es un cantante y compositor de padre brasileño y madre venezolana que le dedicó una canción muy peculiar a la madre de su esposa. En el tema se escucha cómo él quiere celebrar su cumpleaños, pero con otras intenciones. "Le voy a dar un coche del último modelo con aire y con stereo, pero que no tenga freno y para que se entregue le voy a dar boleto de ida y sin retorno a una isla, a un desierto", canta de forma irónica.

No, Oh, Oh (La Suegra): Alicia Villarreal

Alicia Villarreal canta a la estigmatizada suegra. "¿Quién la viera seria y tan buena gente, no se imaginan en el monstruo en el que se convierte", canta en una de las estrofas. También se queja de que su esposa no se entera de lo mal que supuestamente la suegra.

Suegra: Grupo Los Mendivil

El grupo canta a una suegra que no acepta al esposo de su hija. En la canción le dedican una carta pidiéndole perdón por su matrimonio, sin el consentimiento. "Aquí no hay más culpable, solo ustedes, porque me rechaza por mi clase social", narra.

"La suegra": Los Strwck

Este grupo musical le pone letra a uno de los chistes que más se ha repetido sobre las suegras. Es otra versión del tema que ya pusimos de Anthony Santos. Una suegra que se pierde y su yerno la describe de una forma muy peculiar cuando pone la denuncia de su desaparición. "¿Han visto el cuerpo de una ballena? Pues ni más ni menos", cantan.

"Señora": Joan Manuel Serrat

No todas las canciones dedicadas a las suegras tienen que ser de corte negativo o de humor negro, el cantautor español Joan Manuel Serrat le dedicó la canción "Señora" a su suegra, donde reconoce que no es el mejor yerno y, se excusa por el robar el corazón de la mujer que tanto cuidaron y educaron desde niña. Se trata de una canción que apela a la emotividad que se convirtió en un clásico.

"Que se muera mi suegra"

Donald Presley se cansó de soportar a su suegra y en una bachata con letras polémicas grita "Que se muera mi suegra".

"Session 53 con Bizarrap": Shakira

Aunque la canción está más enfocada en su expareja y su nueva pareja, en este popular tema de la cantante Shakira se hace una mención a la madre de Gerard Piqué.

"Me dejaste de vecina a la suegra", dice la colombiana haciendo referencia a la cercanía de los padres al domicilio de la otrora pareja, donde todavía tiene Shakira su residencia, ya que fue el jugador quien se mudó al ático del centro de Barcelona. Algo que, al parecer, a ella no le agradaba, incluso, de acuerdo a medios españoles, colgó una muñeca de bruja en su ventana que, muchos decían, era en referencia a la abuela de sus hijos.

Muy recordadas son aquellas palabras en las que la colombiana le reprochaba a su suegra haberle instado a cortarse el pelo hace una década: "Esto fue consejo de mi suegra, que me dijo: ´Ay, ¿por qué no te cortas el pelo? Que lo tienes muy maltratado´. El peor error de mi vida. No vuelvo a seguir tus consejos estéticos, suegra".

Leer más Bachatas que narran crueles tragedias, pero que el dominicano baila como si hablaran de alegría