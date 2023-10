Chayanne: "Bailemos otra vez es una manera de decir ´empezamos de nuevo´"

El afamado artista puertorriqueño Chayanne estrenó hoy "Bailemos otra vez", un disco con el que refresca su repertorio luego de nueve años sin presentar un álbum de estudios.

Al conceder una entrevista a Diario Libre, sus primeras palabras fueron de agradecimiento a los dominicanos que lo acogieron desde la primera vez que visitó el país como artista.

"Lo primero que te puedo decir que las gracias las doy yo por tanto cariño que he recibido de República Dominicana; voy a la tierra de República Dominicana hace tantos años y he recibido tanto, de verdad, amor, abrazos, buenas vibras, pensamientos de buena voluntad. Eso es lo que me han dado los dominicanos desde que tenía diez u once años cuando visitaba el Show del Mediodía", reflexionó el artista antes de entrar en los detalles de su disco.

Rememoró que, además del cariño de la gente, siempre se ha sentido un privilegiado con el tratamiento que le ha dado la prensa a su carrera artística, así como a las emisoras de radio.

"De verdad, sentir que tu música es apoyada por las emisoras de radio, y recibir el respaldo de los periodistas que hacen una reseña de un ser humano es algo hermoso. El apoyo que he recibido como ser humano y en mi profesión ha sido maravilloso y estoy muy agradecido, dijo.

Su nuevo álbum

"Bailemos otra vez se hizo diferente a los discos anteriores porque se elaboró como en un campamento. Ahí había compositores, arreglistas, cada cuarto tenía como un compositor, un productor. Yo entraba al cuarto y se creaba una historia, se creaba una idea, siempre cantándole al amor, también a situaciones que pasan en una pareja, como es el caso de la última canción que hicimos y que es la que vamos a lanzar este viernes que se llama "Necesito un segundo", sobre una pareja que se ha lastimado el amor", sostuvo.

En la nueva composición que forma parte de su disco hace unos guiños a la música mexicana, con lo que de alguna manera homenajea a una nación que visita desde hace muchos años.

"Voy a México también desde muy chiquitito. Te puedo decir que he recibido amor en toda Latinoamérica. Es que tantos años visitando a todos los países, pues reciben a uno como si fuera un familiar. Es lo mismo que hice con los dominicanos cuando grabé la bachata, otro guiño a una isla hermana. Tú sabes que, en Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, todas las islas, tenemos la salsa, el merengue, la bachata, pero a la larga es algo con lo que uno crece", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/27/chayanne-2.jpg El disco ya está en todas las plataformas digitales y en formato físico. (CORTESÍA DE SONY MUSIC)

"Bailemos otra vez" es un álbum pensado como si fuera para él, pero sin descuidar el gusto del público. Una producción musical que muestra su evolución como cantante y creativo. Con el propósito de mantener la conexión con su público, además de que estará disponible en las plataformas digitales, sus admiradores podrán adquirirlo en formato físico en un disco compacto, que incluirá un folleto con fotografías y textos de los temas.

"Empezamos a trabajar en el disco y le pusimos ´Bailemos otra vez´, una manera de decir: empezamos de nuevo, bailemos otra vez, también de cara a la futura gira. La verdad es que estoy feliz, estoy encantado con el apoyo a este comienzo del disco, el lanzamiento y todo lo que conlleva", resaltó el artista, quien avanzó que tiene proyectado venir al país a mediados del próximo año.

El intérprete de temas como "Torero", "Dejaría todo" o "Me enamoré de ti" recordó su último disco, hace ya aproximadamente dos años, tiempo que aprovechó para llevar su gira artística anterior a importantes escenarios.

Además de Chayanne, quien tiene la autoría de todos los temas, contó con la contribución de varios compositores, en la música y letras, como Andrés Torres, Andy Clay, Cruz Felipe, Édgar Barrera, Elena Rose, Florentino Rivera, Juan Morelli, Julio Reyes, Luis Alfredo Salazar, Maffio, Mario Cáceres, Mauricio Rengifo, Miguel Andrés Martínez, Mottif, Pablo Preciado, Rafa Pabón, Reggi "El Auténtico", Richi López, White Star y Yasmil Marrufo.

Gran éxito

Con "Bailando bachata", Chayanne volvió al primer lugar de la revista Billboard al colocarse en primer lugar en la lista Latin Airplay luego de 16 años sin alcanzar esa posición. Entre los temas del disco figuran "La clave", "De tanto", Como tú y yo"; "Vivir bonito" y "Se me quedó".