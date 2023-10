"¡Llévame en tu bicicleta!", Shakira sorprende a Carlos Vives en concierto

"Lleva, llévame en tu bicicleta, óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta", con este estribillo salió la cantante colombiana Shakira a sorprender a su compatriota Carlos Vives en su concierto en Miami.

El momento del junte se ha vuelto viral este domingo donde la algarabía se apoderó del escenario, por igual la alegría del protagonista y sus músicos.

El nativo de Santa Marta, Colombia, realizó la noche de este sábado un show en el Kaseya Center como parte de su gira "El tour de los 30".

"Estaba cantando Carlos vives cuando de repente entra Shakira de sorpresa y el Kaseya Center casi se cae! #Shakira hace que se estremezca el mundo entero", escribió un usuario en la red social X (Twitter).

"La bicicleta" es el éxito del 2017 del cantante de "Pa' Maité" junto a Shakira que supera el billón de reproducciones en Youtube.

Su primera reacción fue físicamente correr al otro lado del escenario. Después corrió hacia Shakira, quien le agarró el brazo. Se abrazaron y bailaron juntos, con Shakira cantando en el micrófono, reseña la revista Billboard del show.

"¡No se lo esperaba!", gritó Shakira después sonriente al público.

La sorpresa fue planeada la noche antes por la promotora del concierto, Loud and Live, y se había mantenido en total secreto salvo por gente clave de producción. Ni siquiera la esposa de Vives lo sabía.

Ejecutivos de Loud and Live le preguntaron a Shakira, que ahora vive en Miami, si quería cantar con Vives durante este importante show en la ciudad. Sería un secreto total. Y así fue, recoge Billboard en español por lo que no hubo ensayos ni prueba de sonido.

El aforo claramente se fue abajo y la barranquillera aprovechó para dar sus pasitos de baile dejando ver que "las caderas no mienten".

"Sorprendiendo a mi hermano @carlosvives en el escenario esta noche", escribió en sus redes.

Vives contestó: "Shak. Me puedo retirar, ya chao, me voy feliz, nada supera esto, me hiciste el hombre más feliz. Te quiero. ¡QUE SORPRESA!"

Vives, que se presentó en República Dominicana en mayo del año pasado, realiza su gira "El Tour de los 30" para celebrar las tres décadas desde el lanzamiento de su álbum Clásicos de la Provincia, en el que hará un show gratis masivo en la Puerta de Alcalá en Madrid y culminará en el Estadio El Campín de Bogotá en diciembre.

Vives aprovechó y le cantó "Currambera", la canción escrita para su amiga, colega y orgullo de Barranquilla.

... que si a ese tipo tu le muestras el Tayrona después no querrá irse pa´ Barcelona! pic.twitter.com/qzhU7goAHy — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) October 29, 2023

