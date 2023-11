Muere Tyler Christopher, actor de "General Hospital", a los 50 años

El actor Tyler Christopher, conocido por sus papeles en "General Hospital" y "Days of Our Lives", falleció a los 50 años, según su representante Chi Muoi Lo. La noticia fue anunciada el martes por la mañana.

"Esta noticia fue increíblemente impactante, y estoy devastado por su pérdida. Era un actor muy talentoso y, lo que es más importante, un amigo increíble. Mi corazón está con sus amigos y familiares que lo amaron tanto", dijo Lo en un comunicado.

Maurice Bernard, coprotagonista de Christopher en "General Hospital", también rindió homenaje al actor: "Tyler era un individuo verdaderamente talentoso que iluminaba la pantalla en cada escena que interpretaba y disfrutaba llevando alegría a sus fieles seguidores a través de su actuación".

Nacido el 11 de noviembre de 1972 en Joliet, Illinois, Christopher se destacó por su papel en "General Hospital" desde 1996 hasta 2016, y también interpretó a Connor Bishop entre 2004 y 2005. En 2016, recibió el Daytime Emmy al actor principal destacado en una serie dramática por su papel como Nikolas. A lo largo de su carrera, acumuló cuatro nominaciones a este prestigioso premio y en 2005 compartió un premio especial de los fanáticos con Natalia Livingston por ser la "combinación irresistible".

El productor ejecutivo de "General Hospital", Frank Valentini, expresó sus condolencias en nombre de todo el elenco y equipo del programa: "Estoy desconsolado por la noticia del fallecimiento de Tyler Christopher. Era amable, un actor increíble y un querido amigo, querido por nuestra familia GH y los fans de Nikolas Cassadine".

Además de su trabajo en "General Hospital", Christopher dejó su huella en "Days of Our Lives", interpretando a Stefan DiMera desde 2001 hasta 2019, lo que le valió otra nominación al Daytime Emmy. También participó en otras producciones como "Shouting Secrets", "Into the West", "The Lying Game", "Ice Storm", "Moon Crash", "Beyond the Lights", "Charmed" y "The Twilight Zone".

En su vida personal, Christopher estuvo casado con la famosa actriz Eva Longoria entre 2002 y 2004. Luego, en 2008, se unió a Brienne Pedigo, con quien tuvo dos hijos hasta 2021. La partida de Tyler deja un legado de pasión, talento y valentía que perdurará en el tiempo.