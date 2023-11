Mariah Carey se "descongela" para darle la bienvenida a la época navideña

Cada primero de noviembre, luego de la celebración de Halloween, Mariah Carey nos invita a darle la bienvenida a la época navideña y este año no ha sido la excepción. A través de sus redes sociales, la cantante compartió un video bastante cómico que no ha tardado en hacerse viral.

En el clip, se ve cómo al llegar la medianoche del 31 de octubre una caja fuerte se abre para revelar un enorme bloque de hielo con ella dentro. De inmediato, un grupo de personas disfrazadas de fantasmas y calabazas empieza a descongelarla con secadores de pelo.

Una vez logra salir, la cantante exclama: "¡Es hora!" y, por supuesto, de fondo suena su canción que ya se ha convertido en un himno en esta época: "All I Want For Christmas Is You". Junto a ella se encuentran personas vestidas con motivos navideños que celebran con gran emoción la llegada de la temporada más alegre del año.

El video compartido por Mariah Carey ha generado un montón de reacciones en las redes sociales. Al momento, acumula más de un millón de likes en Instagram y en X (antiguo Twitter) su nombre se ha hecho trending topic.

Según reseñan medios estadounidenses, la cantante se embolsa alrededor de 2.6 millones de dólares cada año con la canción "All I Want For Christmas Is You", lanzada en 1994. Un dato curioso es que a Carey no le parecía una buena idea grabar este tema. Seguro ahora está convencida de que ha sido una de las mejores decisiones de su carrera artística.