Exitoso concierto de Red Hot Chili Peppers en Costa Rica

La emblemática banda norteamericana Red Hot Chili Peppers puso su nota más picante en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, de la mano de SD Concert. La euforia de los roqueros estuvo presente de principio a fin.

Con un público de 50 mil personas, la legendaria banda interpretó temas como "Californication", "Tell Me Baby", "Under The Bridge" y "Black Summer", entre otros, haciendo vibrar a los asistentes y rememorando su mejor momento desde sus inicios en 1983.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/01/el-estacio-nacional.jpg El Estadio Nacional de Costa Rica acogió a al multitud. (SUMINISTRADA POR SD CONCERTS)

Anthony Kiedis, vocalista; John Frusciante, guitarrista; Flea, bajista; y Chad Smith, baterista; recalaron en este país con la gira "Unlimited Love Tour", la cual inició en mayo y ha pasado por diversas ciudades de Estados Unidos.

Costa Rica ha sido la puerta de entrada a Latinoamérica para la banda, que continuará su periplo por países como Argentina, Brasil y Chile, donde cuenta con su mayor fanaticada.

A pesar de la lluvia, el público disfrutó casi dos horas de puro rock.