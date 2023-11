Video | La contundente respuesta de Tokischa cuando le preguntaron si volvería a colaborar con Yailin

Tokischa estaba muy emocionada hablando para el Gordo y la Flaca sobre su nueva música, su impacto en la moda y algunas colaboraciones. Fue en este último renglón donde la exponente urbana cambió de forma radical su cara y gestos. En el marco de los Latin American Fashion Awards le preguntaron sobre una posible colaboración con Yailin la más viral y la respuesta de Tokischa dejó a más de uno sorprendido: "no".

Las urbanas, dos de las más populares a nivel internacional, colaboraron en el 2020 en una canción titulada: "Ya no me voy a acostar", una experiencia que, por lo menos Tokischa no volvería a repetir.

La controvertida Tokischa llevó su excentricidad a la primera ceremonia de los Latin American Fashion Awards, un esperado evento que reunió a diversos artistas y personalidades de la moda en Altos de Chavón, La Romana, República Dominicana.

La ceremonia, cuyo objetivo es promocionar el talento latinoamericano y destacar a los talentos de la moda de América Latina, reunió a una impresionante lista de artistas, diseñadores y personalidades influyentes, incluyendo a figuras como J Balvin, Valentina Ferrer y Kiko El Crazy, entre otros.

Por su parte, Tokischa lució su peculiar estilo y presencia en el escenario. La dominicana, conocida por su música explícita a nivel mundial, optó por un estilismo llamativo para la ocasión, llevando un peinado inspirado en el estilo "hippie", argollas, un llamativo calzado de tacón grueso y alto, y un maquillaje que resaltaba su delineado "cat eye".

Tokischa y Yailin en su colaboración.

Además, durante la entrega de premios, Tokischa lució un segundo outfit, un elegante vestido negro corto con un corte palabra de honor, completando su look con elegancia y sofisticación. Durante la ceremonia, presentó la categoría "Dominican Republic Local Star" junto a Indya Moore, donde Lineisy Montero resultó ganadora.