Alex Ferreira: Su vida en México, su amor por la música dominicana y su regreso a casa

El cantautor Alex Ferreira no es de esos seres humanos que se queda estancado en su zona de confort. Aunque ha hecho de México su residencia, él admite ser un ciudadano del mundo.

Nació en la República Dominicana y unos pocos años después se fue a vivir a Estados Unidos con su madre. Ahí pasó su infancia y adolescencia hasta que migró a España y se instaló en Madrid para desarrollar su carrera artística mientras estudiaba Ingeniería de Sonido.

Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México y desde que llegó se ha reconectado con sus raíces latinas, con su infancia neoyorquina y sus raíces dominicanas.

El artista, que en su propuesta musical explora los sonidos, el folclore y la riqueza cultural del país que le vio nacer, regresa a Quisqueya para realizar dos conciertos. Uno el 18 de noviembre en Victorias, en la ciudad de Santiago, y otro el 24 de noviembre en La Logia, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

"Hace más de 10 años que no voy a Santiago y el público cibaeño siempre me escribe, me pide que vaya y muchos de ellos, cuando toco en Santo Domingo, van desde Santiago, entonces va a ser muy especial ese encuentro con el público cibaeño", señaló.

De estos shows, su depurada propuesta musical, caracterizada por la calidad, su vida en México y lo que extraña de República Dominicana habló para Diario Libre.

Sobre su público capitaleño agrega: "Los de la capital ya saben que ningún show que yo haga en Santo Domingo es igual al anterior, todos son diferentes, entonces ambos son muy especiales".

"Tocaré en Punta Cana en diciembre en un festival en el Corona Sunset, así que son tres fechas dominicanas; normalmente voy a Santo Domingo y hago mi concierto de Santo Domingo, pero ahora habrá ahí diferentes puntos de la República y eso me emociona mucho, la verdad", reitera.

"Son conciertos muy diferentes también, el de Punta Cana es un festival, en ese contexto, por lo regular uno toca menos, porque hay más artistas y, bueno, cada uno va a tener lo suyo, no es como que van a hacer una copia el uno del otro, cada uno va a tener su peculiaridad".

Alex siempre apuesta a una propuesta variada musicalmente hablando, apropiándose de las sonoridades y las culturas de los países que ha podido visitar, pero siempre con un toque criollo y muy personal.

"Es cierto que no me he comprometido con música solamente, siempre he tenido esa soltura a la hora de producir. Yo creo que también la canción de autor y la música de autor te da eso, que tú vistas la canción dependiendo de lo que te pide".

El artista añade: "En mi caso, creo que lo que me he ganado a pulso quizás es que la gente no espera de mí que yo haga solamente un tipo de música. En mis conciertos hay momentos muy rockeros, otros que pueden llegar a ser bastante dominicanos, y por ahí también hay una bachatica o de repente se pone electrónica la cosa".

Y es que el público actual es muy volátil, la propia industria y los cambios que ha experimentado lo han hecho así.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/10/alex-ferreira--ltntm-hilda-pellerano-01.jpg El cantautor Álex Ferreria está listo para regresar a República Dominicana, con dos conciertos. (SUMINISTRADA)

"El público de hoy en día es muy abierto, los jóvenes oyen música hoy en día con internet y en streaming, en esta era nueva de la música, la gente escucha un poco de todo, la verdad. Y si algún estilo tengo yo creo que es ese, tener esa cultura y el común denominador es mi voz y mis letras, que es un poco lo que me hace quien soy".

Él tiene claro que el tipo de música que hace no llega a todo público, pero reconoce que cada estilo tiene adeptos.

"El público dominicano musicalmente es bastante amplio, aunque la gente crea que son solo dos géneros, somos muy amplios musicalmente hablando. Claro, también hay un prejuicio con el dominicano, fuera de Dominicana, donde inmediatamente te dicen que es raro que tú no hagas merengue y bachata solamente".

"De alguna manera yo represento quizás esa parte de la República Dominicana que también hace otras cosas y también me toca enseñar en otros países que en la República Dominicana se hace diferente tipo de música".

La música dominicana se ha diversificado

El cantautor señala que le emociona lo que está viendo de la música dominicana y cómo a nivel internacional conocen más de nuestra cultura a través de los artistas emergentes y los veteranos.

"Yo creo que se está haciendo muchísima música, tengo muchos compañeros que, al igual que yo, incluso viviendo en la República Dominicana, están fusionando mucho y probando con otros ritmos y proponiendo, al final son propuestas".

"La música es decorar el tiempo, la música es una cosa que sucede en el tiempo, y yo desde que nací, desde que tuve mi primer contacto con la música, he sentido algo muy especial y me ha acompañado desde siempre" Álex Ferreira Cantautor “

Sin embargo, reconoce que se debe apoyar más a los artistas locales.

"No se debe hablar solamente de una de las facetas que tenemos como dominicanos, porque somos un país muy rico que hace muchísima música variada y diferente".

Pese a esto, él no le quita mérito a ningún género que surja de la República Dominicana, ni siquiera al criticado dembow, porque cada uno aporta algo y está enfocado a un público específico.

"Yo tampoco le quitaría su mérito al dembow, creo que todos los géneros son importantes, la libertad en la música es importante, y la apertura, yo no escucho dembow, pero sí te digo que a las 3:00 de la mañana, con cuatro rones en la cabeza, yo te recomiendo que escuches dembow y no a Alex Ferreira.

"Lo que te quiero decir con eso es que cada música tiene su momento, su lugar y su público también, ahora mismo estoy muy contento con mi nicho, con mi público, con lo que la música me da a cambio, e intento hacer música por las razones correctas".

"Cada vez que voy a Santo Domingo veo una ciudad más grande y con más oferta artística, ahora mismo me dicen que en Santo Domingo hay conciertos a cada rato, que va todo el mundo, donde hay más oferta que demanda casi últimamente, ¡qué bueno!, eso también es una alegría porque la gente tiene qué hacer y dónde ir, y la música es una maravilla, pero sí es cierto que hay una saturación por todos los lados".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/10/alex-ferreira-— tanda-1.jpg Álex Ferreira habló para Diario Libre sobre su música y próximos proyectos. (SUMINISTRADA)

Su peculiar visión de la música

Como un amante de la música, a la que se ha dedicado la mayor parte de su vida, su visión no podía ser otra: es su compañera.

"La música es decorar el tiempo, la música es una cosa que sucede en el tiempo, y yo, desde que nací, desde que tuve mi primer contacto con la música, he sentido algo muy especial y me ha acompañado desde siempre, no solo como artista, como intérprete, como compositor, yo escucho muchísima música comprometida, en vinilo, soy melómano, mis amigos y yo hablamos de música todo el tiempo".

Para él "de alguna manera, la música, el arte es mejor que la realidad". El arte nos ayuda a sobrellevar la vida y las adversidades de la vida, y el arte en general es lo que hace que la vida sea más amena para nosotros los humanos, entonces en mi caso es como un alimento, es como comer".

"Cada vez que voy a Santo Domingo veo una ciudad más grande y con más oferta artística" Álex Ferreira Cantautor “

Y se va más lejos. "La música tiene una connotación, yo diría que terapéutica, en el caso del canto, el cantante cuando canta le vibra el cuerpo entero, uno se convierte en una caja de resonancia, y cuando uno canta uno siente cosas, no siempre, también digo que a veces muchos de los cantantes, cuando cantamos, lo hacemos en piloto automático, pero de repente hay un momento donde uno conecta con algo, yo diría casi espiritual y terapéutico, en mi caso yo lo veo así, en medicina".

Su proceso creativo es variado

"Un amigo me decía, y tiene mucha razón también, que las canciones se pueden hacer o con la mente, o con el pecho, o para el cuerpo, y las tres son iguales de importantes, yo diría que la parte intelectual, la parte de la letra, la parte racional, muchas veces también, a veces se sobreusa, y a veces la gente lo que quiere es simplemente bailar, sentir, entonces, te repito, hay para todo, y también uno como productor de música tiene que tener en cuenta las otras, no solamente hacer música para la cabeza, no solamente hacer música para el pecho, ni para el cuerpo, sino intercalarla", asegura.

¿Qué extraña de la República Dominicana?

Sin dudarlo él se conecta con sus sentimientos, con la nostalgia y responde de forma inmediata: "La familia, la comida, como nací en Santo Domingo tengo muchas cosas que me tocan una fibra que ninguna comida o cultura me toca, por el simple hecho de que mi mamá es dominicana, mi papá era dominicano; el acento dominicano, cuando ando de gira, no importa el país, no importa el lugar, siempre hay un dominicano. En todos los conciertos, hay una bandera, o hay alguien que se me acerca y me dice que es mi compatriota, y eso se siente increíble también, porque uno conecta con esas raíces que te recuerdan a tu niñez y a todo eso".

"Yo extraño la comida, sobre todo, no te diría tampoco que la gastronomía dominicana es muy compleja o muy difícil de recrear, pero cuando yo me como algo dominicano, allá en República Dominicana, se siente diferente", enfatiza.

Y abunda: "La comida dominicana, uno la recuerda con mucho cariño, la abuela, la madre, la sazón, la familia, tú sabes cómo es".

La familia: su mejor proyecto y su cable a tierra.

Al hablar de su etapa familiar se le ilumina el rostro. "Hace un año y medio acabo de ser padre, mi hija ya tiene un año y tres meses casi, y camina y ya, entonces, y con lo convulso de la industria de la música y de los viajes, valoro más los momentos con ella. Ahora mismo estoy en Guadalajara que toco aquí, luego me voy a otra ciudad que se llama Morelia, pero siempre que puedo intento conectar con mi familia, hablar con mi familia, mi hija cada día es una novedad y algo nuevo siempre, entonces la familia y los amigos, yo creo que eso es lo más importante".

¿Nunca dudó en salir de la República Dominicana?

"Yo nunca, fíjate que yo nunca tuve ese pensamiento, jamás, yo tenía, ¿cómo te digo? Yo tenía una necesidad vital de viajar y de conocer cultura y algo que yo creo que viene de mi personalidad o es algo intrínseco en mí, el movimiento, la gira, los viajes, vivir en otros países, siempre me ha parecido algo fascinante, no sé, yo creo que tiene que ver algo con mi apellido Ferreira, que es portugués, que tengo sangre portuguesa y los portugueses son exploradores, siempre han ido por ahí en barco, y no sé, tengo como esa cosa del viajero, también mi vida ya lleva siendo así tanto tiempo ya que yo no la concibo de otra forma".

Añade: "Si yo estoy mucho rato en un sitio me pongo nervioso, entonces nunca pensé en el sacrificio que esto conlleva; todos los buenos, todos los atletas, todos los que se dedican a algo, tienen que sacrificar, uno no puede pretender dedicarse a algo tan plenamente y que no va a haber algún sacrificio, entonces, no sé, en la vida se gana, en la vida se pierde y yo ya hice las paces con eso hace mucho tiempo".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/10/alex-ferreira-vive-latino-cantautor.jpg Álex Ferreira está listo para su concierto en Santo Domingo (FUENTE EXTERNA)

Las colaboraciones:

A Alex le gusta colaborar con otros artistas, para él es una forma de sumar a su propuesta artística. "Siempre estoy colaborando, hoy salió una colaboración con una artista peruana que se llama Lorena Blue, me invito a cantar su canción, hay más colaboraciones que van a salir, colaborar me encanta, es algo que siempre tengo pendiente, en diciembre va a salir un recopilatorio de versiones acústicas".

A lo largo de su carrera musical Ferreira ha colaborado y compartido escenario con artistas de la talla de Fito Páez, Jorge Drexler, Iván Ferreiro, Russian Red, Mäbu, Lori Meyers, Ximena Sariñana, Natalia Lafourcade, Gaby Moreno, Lisandro Aristimuño o Xoel López.

Bajará las revoluciones

Ahora que es padre, él tiene otras prioridades, por eso asegura lo tomará con más calma. "El año que viene ya me lo voy a tocar un poco con más calma la verdad, y si quiero pasar más tiempo con la familia, es un ciclo, la vida del artista es un ciclo, o uno está componiendo, o produciendo, o de gira, el año que viene sigo de gira pero quiero bajarle un poquito para dedicarme a la producción y ver que tengo para decir también, porque a veces la industria te obliga a sacar música cada dos meses, y a veces es importante reconocer que hay prioridades en la vida, y el año que viene, siempre digo que lo voy a coger suave, no lo cojo suave, pero necesito cogerlo un poco más suave y producir música".

A veces menos, es más, y en la música no es la excepción

"Ya los artistas se empiezan a dar cuenta de que es una trampa esto, de que hay que estar constantemente compitiendo y corriendo, por eso le llama carrera.

Finalmente, aunque no es de dar consejos a los artistas nóveles, porque considera que cada uno debe vivir su propio proceso, señala que si tendría que decirles algo sería que, "la constancia es importante, yo empezaría hablando de eso y de la calidad también, cuanto más hacemos y más rápido hacemos tiene baja la calidad, es importante, o sea, mucha gente también se mete en la música por un tema de dinero o de fama, yo diría que las razones correctas deberían ser otras, y la música es buena, la música si tú le dedicas tiempo, esfuerzo, cariño, te va a devolver algo bueno", dice.

"Al final, es ser coherente con lo que tú quieres y lo que aspiras, y saber que esto no es carrera de rapidez sino de constancia como decíamos al principio", concluye.

Conciertos en RD Detalles: El destacado cantautor dominicano Alex Ferreira, reconocido por su talento y originalidad en la escena musical, regresa a su tierra natal tras un exitoso recorrido por países como España, Panamá y México con su gira 2023.La cita está pautada para el 18 de noviembre en Victorias, Santiago de los Caballeros y el 24 de noviembre en La Logia, Santo Domingo, los que prometen ser dos shows inolvidables, donde los fans de Alex Ferreira podrán disfrutar de sus éxitos y nuevas creaciones en vivo. Para las presentaciones de Alex Ferreira en el país los boletos pueden ser adquiridos en Tix.do.