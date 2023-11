Las 10 canciones más felices según la neurociencia

Está demostrado que la música ejerce un efecto significativo en el cerebro, estimulando distintas áreas y provocando respuestas emocionales y cognitivas. Se ha observado que puede activar el sistema de recompensa cerebral, liberando dopamina y generando sensaciones placenteras.

El Dr. Jacob Jolij, un investigador de neurociencia cognitiva, ha demostrado el efecto positivo de la música en la felicidad. Ha desarrollado una fórmula para evaluar la capacidad de una canción para hacer sentir bien a las personas, basándose en el tempo (un mínimo de 150 BPM), el optimismo de la letra y si está compuesta en clave mayor o menor.

De acuerdo a un artículo de Infobae, como resultado de sus investigaciones, elaboró una lista de las 10 canciones que, según él, generan mayor felicidad en las personas. La lista incluye exclusivamente canciones anglófonas y de cierta antigüedad, seleccionadas por el experto debido a su capacidad para transmitir un gran sentido de bienestar.

- "Walking On Sunshine" (1983): Es una canción pop energética y contagiosa interpretada por la banda Katrina and the Waves. Su ritmo animado y las letras optimistas evocan una sensación de alegría y felicidad, lo que la convierte en una opción popular para levantar el ánimo y disfrutar de momentos alegres.

- "I Will Survive" (1978): Interpretada por Gloria Gaynor, es un icónico himno de empoderamiento y superación. Con una melodía cautivadora y letras que expresan determinación y fortaleza ante las adversidades, esta canción ha sido reconocida como un símbolo de coraje y resiliencia.

- "Livin´ On a Prayer" (1986): Es un éxito de la banda Bon Jovi que combina rock y pop. La canción cuenta la historia de una pareja enfrentando desafíos económicos y personales, pero manteniendo la esperanza y el amor. Con su pegajoso coro y su mensaje inspirador, se ha convertido en un clásico del género.

- "Girls Just Want to Have Fun" (1983): Interpretada por Cyndi Lauper, es un ícono que celebra la libertad y la amistad entre mujeres. Con su ritmo animado y las letras que animan a divertirse y disfrutar la vida, se ha convertido en un himno de empoderamiento para muchas mujeres.

- "I´m a Believer" (1967): Es una canción de los Monkees con una melodía alegre y optimista. Sus letras expresan la emoción y el asombro de encontrar el amor verdadero, transmitiendo una sensación de felicidad y esperanza.

- "Eye of the Tiger" (1982): Interpretada por Survivor, es una melodía motivadora que se hizo famosa por ser el tema principal de la película Rocky III. Con su ritmo enérgico y poderoso evoca una sensación de determinación y valentía, inspirando a enfrentar desafíos con fuerza y confianza.

- "Uptown Girl" (1983): La canción pop interpretada por Billy Joel narra la historia de un hombre enamorado de una mujer de clase alta. Con un ritmo pegadizo y letras románticas, la canción captura el encanto y la emoción de un amor inalcanzable.

- "Good Vibrations" (1966): Es un éxito de los Beach Boys que emana una atmósfera positiva y alegre. Con su armoniosa mezcla de pop y elementos de rock, la canción celebra la buena energía y la sensación de bienestar.

- "Dancing Queen" (1976): Es una creación del grupo ABBA que invita a la diversión y la alegría en la pista de baile. Con su ritmo bailable y las letras que animan a bailar y disfrutar de la música, convirtiéndose en un clásico de las pistas de baile.

- "Don´t Stop Me Now" (1979): Una composición llena de dinamismo y emoción interpretada por Queen. Con su energía contagiosa y las letras que evocan una sensación de euforia y libertad, la canción se ha convertido en un himno para disfrutar plenamente de la vida y no dejar que nada detenga la diversión y el gozo.