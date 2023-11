Gilberto Santa Rosa no piensa en el retiro y aspira a tener una carrera "larga y digna"

El reconocido cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa ofreció detalles de los tres conciertos que tendrá en el Teatro Nacional.

Con su gira "Auténtico, amor y salsa" deleitará a la fiel fanaticada este viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de noviembre a las 8:30 p.m.

Elegante, relajado y listo para cantar sus éxitos de salsa, boleros y quizás una que otra balada, así estuvo ante la prensa dominicana "El caballero de la salsa", una definición que va tal cual a su personalidad afable y caballeroso, así como su buen vestir.

"Encantado de presentarme en el país y de volver al Teatro Nacional, uno de los lugares del mundo donde más que gusta cantar. La gira de Auténtico comienza aquí, luego seguimos a los Estados Unidos, también a la Feria de Cali, Colombia, Chile, Uruguay, Argentina. Para mi es muy enriquecedor y muy divertido girar", expresa el artista.

De gira, grabando cosas nuevas y cero retiro

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/10/gilberto-santa-rosa-jessica-gomez-2.jpg Gilberto Santa Rosa está entusiasmado de los tres conciertos. (JESSICA GÓMEZ)

Gilberto ama la tierra de su esposa, la comunicadora Alexandra Malagón, quien se encontraba presente. Cuando no está trabajando viene constantemente a disfrutar de Quisqueya.

En una de sus visitas el intérprete estuvo viendo como otro fanático a la estrella británica Elton John durante la inauguración del Dorado Park en Cap Cana. Ante una pregunta de la periodista Kenny Valdez, Santa Rosa siente que fue una clase gratis ver en vivo a una leyenda de esa magnitud de 76 años de edad.

Ante esto, el sonero hizo una interesante reflexión de cómo sigue visualizando su carrera de una manera digna y no piensa en el retiro.

"Son gente que uno admira, son de otro género, los respeto mucho y de todo se aprende. Es muy impactante en este tiempo ver a un maestro como este salir a escena con su piano y cautivar al público de esa manera. Fue como una clase gratis. Yo aspiro a tener una carrera larga y digna, que yo pueda salir y la gente no le de pena ver a Gilberto Santa Rosa, que la gente diga -caramba, a los tantos todavía puede cantar-".

Continuó haciendo soltar varias carcajadas: "Hay gente que me conoció cuando yo cantaba en los bares e inclusive les canté en su fiestas de graduaciones y es posible que estén pensando 'todavía canta ese señor'.

De llegar a la edad de Elton John (76), Gilberto, quien tiene 61 años, espera al igual que él "poder presentarme con mis recursos óptimos".

Durante la transmisión en vivo que hizo Diario Libre una usuaria de nuestra red de Facebook le preguntó por su excelente estado físico y lo llamó "el verdadero rey de la salsa".

¿Qué comes que cada día te ves más joven? fue la pregunta que tomó por sorpresa en el buen sentido al intérprete de "Conteo regresivo", quien de paso le envió saludos a la fanática de nombre Teresa Peralta.

"Gracias, agradezco mucho eso, me estoy cuidando mucho porque es que después de los 18 años... hay que ir al paso", bromeó. Confesó que nunca ha sido un hombre de vicios, ni de drogas o alcohol y tampoco es de pasar malas noches. "Yo creo que eso me ayudó mucho para esta etapa de mi vida", dice.

Santa Rosa comenta que tiene nuevas colaboraciones importantes, aunque no adelantó los nombres y en el show del Teatro Nacional cantará varias canciones recientes.

Agradeció a la Academia Latina de la Grabación por su nominación al Latin Grammy en la categoría "Mejor álbum de salsa" por "Debut y Segunda Tanda (Deluxe)".

La gala se celebrará el 16 de noviembre en Sevilla, España, pero reveló que no asistirá por compromisos laborales en la ciudad de Nashville, EE.UU.

Elogia a los compositores dominicanos

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/10/gilberto-2-rueda-de-prensa.jpg

"Yo siempre he sido un admirador de los compositores dominicanos. Podemos mencionar a compositores exquisitos como Mario Díaz, Palmer Hernández, Juan Luis Guerra, Manuel Jiménez, Manuel Troncoso, he grabado clásicos del maestro Rafael Solano como "En la oscuridad"... Yo he grabado muchas canciones de autores dominicanos y tienen el reconocimiento de la industria, son compositores muy buenos", así se refirió Santa Rosa del aporte de los compositores criollos en su carrera y en la industria.

Agrega que hay una nueva camada de creadores nuevos y espera poder hacer alguna versión.

Recuerda que cuando salió "Derroche", escrita por el compositor y actual alcalde de SDE Manuel Jiménez popularizada en voz de la española Ana Belén, él quería grabarla.

"Yo me enamoré de esa canción, yo quería cantarla y no me atrevía porque era Ana Belén y luego un compañero mío de Puerto Rico hizo una versión muy exitosa en Colombia. Entonces no me atreví hasta hace unos cinco o seis años cuando por fin la grabé".

De Juan Luis Guerra resaltó en todo momento su prosa para la composición y grabó "Te propongo".

Así lo cuenta: "Yo le había hecho una versión de "Tú" y después escuché "Te propongo". Yo estaba convencido de que él la había escrito para mi y cuando lo conocí me enteré que no (risas)". Es una de sus favoritas para cantar.

De los salseros dominicanos mencionó el trabajo de Yiyo Sarante, Alex Matos y recordó gratamente al fenecido salsero y arreglista Víctor Waill quien vivió varios años en Puerto Rico.

En efecto, considera que la salsa se mantiene en el gusto popular aunque ya no domina la industria.

" Yo aspiro a tener una carrera larga y digna, que yo pueda salir y la gente no le de pena ver a Gilberto Santa Rosa" Gilberto Santa Rosa Cantante “

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/10/gilberto-santa-rosa-de-pie-rueda-de-prensa.jpg El Caballero de la salsa, elegante como siempre, goza de un excelente estado físico. (JESSICA GÓMEZ)

Santa Rosa no dejará de interpretar sus aplaudidas interpretaciones "Perdóname", "Almas Gemelas", "No quiero Na Regalao", "Conciencia", "Sin Voluntad", "Me volvieron a hablar de ella", "Yo la Agarro Bajando", "Conteo Regresivo", "Vivir sin ella" y exaltó el cariño de los dominicanos desde el primer momento.

"Mi consejo a los muchachos (nuevos de la salsa y géneros tropicales) es que no se rindan y que no pretendan ir tras las tendencias. Vamos a crear nuestro propio público, nuestro propio repertorio y eso te va ganando adeptos con otro público. Hay muchachos jóvenes haciendo música espectacular", concluye.

Los shows son producidos por César Suárez Jr.