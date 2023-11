Gilberto Santa Rosa engalana el Teatro Nacional con su espectáculo "Auténtico, amor y salsa"

El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa se deslumbró al público que asistió a la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, para disfrutar del espectáculo "Auténtico, amor y salsa".

Con una orquesta compuesta por 12 músicos y tres coristas, dirigida por el maestro George Torres, una pantalla gigante donde se ambientaba cada canción y una sala llena a toda capacidad, fue el escenario perfecto para que "El Caballero de la salsa" deslumbrara con su voz, elegancia y baile todos sus fanáticos que se vieron de gala para disfrutar de salsa romántica.

En casi tres horas, Santa Rosa, de 61 años, recorrió su trayectoria, interpretando éxitos desde "Yo la agarro bajando" hasta "Nunca voy a olvidarte", los cuales fueron coreados por todos los presentes que "saborearon" cada una de sus composiciones. . .

Inicio del concierto

Un silencio reinaba entre los fanáticos que esperaban al cantante, pero luego la escena comenzó a cobrar vida cuando de repente las luces del escenario anunciaban que el show estaba por comenzar. Los músicos se colocaron en posición y una pantalla gigante mostró fotografías de distintas épocas del salsero.

A las 8:50 de la noche del viernes, Gilberto apareció en la tabla y fue recibido con un caluroso aplauso.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/11/93c0d007-0817-4f62-9baf-0f380b48b39c.jpg El artista durante el concierto en elTeatro Nacional Eduardo Brito. (FÉLIX LEÓN.)

La primera salsa que interpretó fue "Yo la agarro bajando", luego "Vino tinto" y "Derroche", esta última del cantautor dominicano y actual alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, popularizada en voz de la española Ana Belén. Siguió con "Conciencia", "Carta sobre la mesa", "No sé cómo pasó" y "Nunca voy a olvidarte".

"Buenas noches, Santo Domingo, ustedes saben que yo tengo la bendición de compartir la ciudadanía con todos ustedes. Un poco mi madre también, muchas gracias por ese honor, el honor de su presencia", fueron las primeras palabras del artista.

Señaló que "Hoy es un día complicado en la capital. Ustedes saben que aquí el tráfico es bastante complicado, y si llueve todavía más. Así que muchas gracias por eso, por llegar aquí, por estar con nosotros. Estamos honradísimos de volver a la República Dominicana con este nuevo concierto auténtico. Auténtico, una mezcla de muchas cosas, muchas emociones, muchas canciones bonitas".

Añadió que de haber nacido en República Dominicana sería un cantante de amargue.

"Si hubiera nacido aquí hubiera sido un cantante de amargue, porque la mayor parte de las canciones que yo canto son canciones de gente que tiene el corazón roto, que se quiere volver a ver, que tienen nostalgia. Pero tengo una que otra para los enamorados también. Canciones felices, como les digo yo", bromeó con sus fieles admiradores.

Introdujo el sencillo "Pueden decir" explicando que el mismo no es tan feliz, pero que la escribió el compositor" panameño Omar Alfaro.

"Yo la grabé, pero quien la pegó fue Milagros Germán", soltó de manera jocosa.

Continuó con "Yo no te pido", uno de sus tantos éxitos salseros, con un público que le correspondía con sus aplausos.

Homenaje a Tito Rojas

"He hecho muchos amigos aquí y donde quieran que voy, pero en mi país, en Puerto Rico, hice una amistad muy bonita con un caballero y un compañero que lamentablemente se nos adelantó. Partió, yo creo que prematuramente y era un gran amigo, además un amigo lleno de alegría, siempre tenía una frase o cosas que decir y de un estilo muy particular. Un colega mío, yo lo voy a recordar con ustedes, voy a tener este momentito para recordarlo", declaró previo a cantar "Por la Calle del Medio" para homenajear a Julio César Rojas López, nombre de pila Tito Rojas, fallecido de un ataque al corazón a los 65 años el pasado sábado 26 de diciembre del 2020.

Mientras cantaba la pieza musical, la pantalla gigante proyectaba el video de ambos artistas interpretándola.

Después siguió con "Te propongo", de Juan Luis Guerra, coreada de principio a fin por un público ferviente.

Sus inicios en el bolero

El cantante contó cómo empezó su amor por el bolero.

"Bueno, la primera música, lo primero que yo interpreté fue el bolero, yo empecé a cantar bolero porque sufrí una decepción amorosa muy profunda a los seis años de edad. Y entonces, yo vivía enamorado perdidamente de una niña de la escuela donde yo estudiaba, y entonces ella nunca me hizo caso. Y en mi universo de muchachito yo dije, bueno, si yo me pongo a cantar y ella me va a hacer caso, yo le voy a llamar la atención. Me junté con un compañerito mío que va de casa e hicimos un dúo muy simpático porque éramos muchachitos de seis años y cantando canciones de amarga " Gilberto Santa Rosa. Cantante puertorriqueño. “

Detalló: "Pero así es porque yo empecé cantando bolero, por despecho. Y ella cuando me vio, ni caso me hizo, pero me regaló un oficio y es por eso que tantos años después estamos nosotros aquí". República Dominicana es un lugar donde los boleros míos se dieron a conocer y yo les agradezco eso".

A continuación, entonó "Un amor para la historia", "Mentira", "La soledad" y "Almas gemelas".

Honra a la mujer dominicana

A las 10:21 de la noche, Gilberto Santa Rosa llevó a cabo un homenaje a la mujer dominicana.

"En esta ocasión quisimos honrar a un ser en general que hace la diferencia en este país y en cualquier otro. Nuestro abrazo, nuestro respeto y nuestro honor para la mujer dominicana. Y aquí hay mujeres muy poderosas en la música. Ustedes que yo admiro , respeto y he aprendido mucho de ellas. ¿Quieres hablar con ellas? venga", destacó el conversador salsero.

En ese tenor, interpretó las canciones de cuatro artistas dominicanas, iniciando con la fallecida Sonia Silvestre con "Yo quiero dormir"; de Maridalia Hernández "Para quererte"; Milly Quezada con "Llegó Juanita" y de Fefita La Grande "Vamos a hablar inglés".

Final

El reloj marcaba las 10:40 de la noche cuando dedicó unas palabras a su orquesta.

Presentó uno por uno a los integrantes de lo que consideraban una maravillosa familia para continuar su cancionero con "Perdóname" y "Que alguien me diga".

Se salió del escenario, pero el público gritó a una sola voz ¡Otra, otra, otra!, lo cual fue correspondido con el regreso del artista para dar paso a "Qué manera de quererte".

Este éxito de su trayectoria fue cantado por un público que se levantó de sus asientos para interpretar junto a él cada letra. Además, la bailó con todos sus músicos y a las 10:56 de la noche se terminó la velada.

Los asistentes salieron complacidos y elogiando al "Caballero de la salsa".