Wisón Torres recibe galardón especial del Latin Grammy

El director musical y fundador del cuarteto Los Hispanos de Puerto Rico, Wisón Torres, fue galardonado con el Premio del Consejo Director de los Latin Grammy 2023, que se celebrarán el próximo 16 de noviembre en España.

Torres sostuvo una conversación telefónica con el medio El Nuevo Día de la isla, donde expresó sentirse muy honrado porque "Dios le ha permitido esa bendición tan especial".

"Me siento fabuloso. De verdad que ha sido una experiencia inolvidable. Verme entre tantas estrellas famosas, representando cada uno a su país, y sentir yo que nuestra islita estaba ahí presente, que estaba Puerto Rico, me hizo sentir feliz y orgulloso. Me siento muy honrado porque el Señor me ha permitido esta bendición tan especial. Gloria a mi Dios", manifestó.

La ceremonia tuvo lugar durante un evento privado, celebrado este domingo en el Teatro Lope de Vega en Sevilla, España, y fue compartida no solo con sus compañeros, sino también con su esposa, hijos y demás familiares, incluyendo a dos de sus nietos que llegaron de sorpresa, el cantante urbano Gocho y Cherry Torres, actriz destacada en Broadway.

Mientras fue reconocido por su trayectoria de 77 años en la música, resaltó que ha sido "tratado como un rey" durante la celebración.

"Además de agradecerle primero a Dios, a la familia, a los miembros de los Latin Grammy Awards y los ejecutivos que son los que conceden estos premios, le agradecí a mi esposa, a mis hijos Yanira y Ronnie, que se ha convertido como en mi 'manager' personal. También tuve la dicha de tener dos nietos presentes. Me han tratado como un rey, me he sentido como nunca", expresó el artista, quien despuntó profesionalmente a los 12 años en la radio puertorriqueña con la agrupación Los Sultanes, que creó y dirigió.

Este galardón también fue recibido por Álex Acuña y Gustavo Santaolalla, quienes fueron reconocidos por el consejo directivo de la Academia Latina de la Grabación, que vota para esta distinción.