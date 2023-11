Shakira gastó una fortuna por enamorarse de Piqué, dice su abogado

El abogado de Shakira, Pau Molins, ha sorprendido con unas fuertes declaraciones sobre la relación de la cantante con el exfutbolista Gerard Piqué.

De acuerdo con el letrado, la historia de amor con la cantante colombiana con el también empresario catalán "le ha costado" una suma millonaria.

"No quería mirar atrás, solo quiere ser feliz con sus hijos y pensar en su carrera", dijo Molins al programa El món de RAC1 con Jordi Basté.

"Enamorarse de Sergio Ramos le habría costado menos dinero", bromeó sobre otro futbolista español, amigo de Piqué y que no es catalán.

Según Molins, la cantante colombiana en su tiempo como residente española supuestamente pagó esta jugosa cantidad, entre multas e impuestos. "Si eres residente en Cataluña, puedes ir a prisión por un delito que es imposible que te pase en Madrid, con la misma conducta, porque no hay impuesto de patrimonio", indicó el abogado.

Para el experto, si Shakira hubiese vivido fuera de Cataluña, habría evitado tres de los seis delitos de los que fue acusada.

Actualmente la intérprete de "La bicicleta" pensó en el bienestar de Sasha y Milan al llegar a su acuerdo con la fiscalía española y pagar una multa millonaria. La artista no quería pasar por un juicio largo.

De ser encontraba culpable de presunto fraude fiscal, Shakira se enfrentaba a ocho años de cárcel y una multa de hasta 26 millones de euros. Como parte del acuerdo, aceptó pagar una multa de 7.5 millones de euros, reportan The New York Times y Associated Press.

La ganadora de múltiples Billboard y Grammy vivió en España, específicamente en Barcelona, por más de una década al lado de Piqué antes de mudarse a Miami en abril del 2023 con sus hijos.

Shakira fue acusada de no pagar 14.5 millones de euros (o $15.8 millones de dólares) en impuestos a la Hacienda española desde el 2012 hasta el 2014.

Molins afirmó que "es complejo determinar dónde tienen que pagar sus impuestos" los artistas internacionales, y ha defendido que Shakira no pretendía engañar a nadie, puesto que "lo muestra todo en las redes sociales".

Shakira quiere pasar página

"A mis hijos le dedico este premio porque les he prometido que voy a ser feliz", fueron las palabras de la artista cuando subió a recoger el Latin Grammy a la Canción del Año gracias a la Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

También dijo que en el pasado ya no hay nada, refiriéndose a su ex. Cabe señalar que públicamente ha dedicido pasar la página y que entre los planes del 2024 están sus hijos en primer lugar, la gira mundial y su álbum.

"Les he prometido que voy a ser feliz y van a tener una mamá que va a reír con toda su risa. Se lo merecen y ya pienso en las canciones y giras que voy a hacer: en eso pienso. En el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro", expresó.