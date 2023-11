Manny Cruz celebra el merengue a casa llena en Puerto Plata

En una noche llena de energía y merengue, el cantante dominicano seis veces nominado a los Latin Grammy, Manny Cruz, llevó su espectáculo "Dominicano de corazón" a Puerto Plata, donde cautivó al público de La Novia del Atlántico con su música, celebrando el Día Nacional del Merengue.

El escenario del Anfiteatro de Puerto Plata se convirtió, durante aproximadamente dos horas, en el epicentro de la celebración, donde Manny, con su característico estilo y carisma, interpretó sus éxitos más emblemáticos y rindió homenaje a la rica tradición musical dominicana que le ha brindado tantas bendiciones.

Acompañado de 10 músicos y 6 bailarinas, presentó su repertorio compuesto por 18 canciones, entre ellas "Sabes enamorarme", "No me lo creo", "Estoy completo", "Llegaste" y "Que no se acabe", entre otros.

"Esta es una de las noches mas hermosas de mi vida. Es igual que especial a lo vivido el pasado mes de marzo en el Palacio de los Deportes, ahora con mi gente de Puerto Plata y, sin lugar a dudas, dejará una marca por siempre en mi corazón", dijo el artista.

Frente a una audiencia de todas las edades, Cruz realizó además un homenaje a Juan Luis Guerra y a Sergio Vargas, así como el tema "Que rico es el merengue", su colaboración con Johnny Ventura, destacando así la importancia del merengue como parte integral de la identidad cultural de los dominicanos.

Manny quiere hacer de esta celebración una tradición de, cada año, poder llevar un concierto de esta magnitud a cada pueblo y ciudad del país para celebrar el Día Nacional del Merengue.