Raphy Pina publica visita de Daddy Yankee y le dedica su "última carta"

El productor musical Raphy Pina publicó varias fotografías de una visita que le hicieron a la cárcel el reguetonero Daddy Yankee y su esposa Mireddys González.

Aunque se desconoce la fecha exacta del encuentro, el motivo fue la "última carta" que le ha escrito al "Big Boss", a propósito de su despedida de los escenarios luego tres décadas ininterrumpidas.

El productor se pronunció a través de las redes sociales para expresarle su agradecimiento por todo lo vivido y por el apoyo que le ha dado a Natti Natasha, la pequeña Vida Isabelle y los tres hijos mayores de Pina de anteriores relaciones.

Yankee comienza las cinco funciones de "La Meta" en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, desde este jueves 30 de noviembre al domingo 3 de diciembre, siendo la despedida por todo lo alto.

El también productor, quien cumple una condena federal de 41 meses por posesión ilegal de armas de fuego, le redactó una "última carta", antes de que el artista se presente en el Coliseo.

"Gracias por las veces que cometí errores en el proceso y no me juzgaste, me dijiste vamos a corregir y a seguir, eso fue una herramienta que aplique después en el 2015 hasta el sol de hoy para cumplir con todo lo que te había puesto en la mesa", dice parte del escrito.

"Te despides como un GRANDE, como un chamaco que le dedicó más de 30 años a su música y ahora toca disfrutar de la Paz y tranquilidad y DESCANSAR de la responsabilidad más grande que era complacer a tu público, ellos sé que estarán satisfecho con las 400 canciones que tendrán para su disfrute SIEMPRE", elogió.

También agradeció a la esposa del llamado "Big Boss", Mireddys González, con quienes creó una relación de familia y de compadrazgo, más allá de los negocios en conjunto, reseña el medio Un nuevo Día.

"Gracias a TI y a @mireddys por estar aquí en las DURAS y no dejarla CAER. Gracias por AMAR a mi familia y estar al pendiente de ellos".

Apoyo a los conciertos

"Los amo y después del domingo sé que comienzan una etapa más espiritual y la unión se convertirá en una roca con la gracia de DIOS. Disfruta tu despedida, como la pediste, en Puerto Rico y con el show más elevado jamás nunca antes visto en la industria, tomó tiempo pero sé que valdrá la pena pues haz dejado el legado en alto con este ADIÓS definitivo. Ahora me toca a mi llegar a mi META, porque ya logramos la tuya, AMEN. #GRACIASDADDYYANKEE", concluyó Raphy Pina en un mensaje colgado en su cuenta de Instagram.

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee transmitirá en vivo para sus fanáticos de todo el mundo el último concierto de su gira de despedida, que se celebrará el próximo 3 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico.

Este evento final, titulado "La Meta", será impulsado por la plataforma streaming Kiswe.

"Esta noche histórica marcará el final de un viaje de tres décadas para uno de los artistas latinoamericanos más emblemáticos de nuestro tiempo", dijo Glenn Booth, CEO de Kiswe.