Black Coffee regresa a la República Dominicana

El renombrado dj y productor musical, Black Coffee, está listo para regresar a la República Dominicana y formar parte del último espectáculo del año 2023.

El evento, titulado "Night of Endless", se llevará a cabo en el prestigioso Puntacana Club, Puntacana Resorts el próximo 30 de diciembre.

El espectáculo cuenta con la producción de Pav Events, quienes prometen un evento excepcional que combinará la mejor música con tecnología de vanguardia, creando una atmósfera única para el disfrute de todos los asistentes.

Black Coffee, originario de Sudáfrica, es conocido por sus cautivadoras interpretaciones en vivo y su habilidad para mezclar diversos géneros musicales.

Durante la noche, los fanáticos podrán disfrutar de un amplio repertorio que incluirá éxitos como "Superman", "Drive", "We Dance Again", "You Need Me" y "Never Gonna Forget", entre otros.

Además de la actuación principal de Black Coffee, la noche contará con la presencia en el escenario de Fabien Koufach, quien calentará el ánimo de todos los presentes con su talento y energía contagiosa.

"Night of Endless" promete ser un cierre espectacular para el año 2023

Destacan que oportunidad única para los amantes de la música de experimentar la magia de Black Coffee en vivo.

La venta de boletos ya está disponible en tuboleta.com.do y en el club de dueños Puntacana Resorts.