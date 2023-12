El productor Benny Blanco es el nuevo novio de Selena Gómez

La cantante y actriz Selena Gómez tiene nuevo amor. La intérprete de "Rare" confirmó su romance con el productor Benny Blanco.

La cantante de 31 años colgó una fotografía con Benny en blanco y negro apoyada en su hombro. En su cuenta de Instagram, la celebridad escribió el siguiente mensaje:

"Él ha sido lo mejor que me ha pasado. Punto. Es mejor que cualquier chico con el que he estado. Esa es la verdad".

Selena Gomez comparte nueva foto con Benny Blanco tras confirmar que sale con el. pic.twitter.com/tVSNIF0Wy5 — Indie 505 (@Indie5051) December 7, 2023

De inmediato, los fans reaccionaron con felicidad ante la noticia, pero hay quienes criticaron que Benny Blanco fue cercano a Justin Bieber y una vez no habló bien de Selena.

"No lo entiendo. Si realmente te preocupas por mí. Nunca he estado más feliz [en una relación]. Si no puedes aceptar mi felicidad, entonces no estés en mi vida en absoluto", le respondió la actriz a un usuario.

La noticia de su nueva relación llega tras varios rumores que la vinculaban sentimentalmente con el músico de 35 años.

La cantante demostró lo feliz y enamorada que se encuentra. Agregó que es "todo para ella en su corazón".

Dios Selena es esa amiga que le decís NO ES POR AHÍ pero ella va por ahí https://t.co/ovaGJYdSxY — ? (@Fearlessly_Abru) December 7, 2023

Aunque en la foto compartida, su rostro está fuera del marco, el brazalete en la imagen coincide con uno que se le ha visto usando a Blanco en otras ocasiones, detalla el medio Glamour.

Imagen con la que Selena Gómez confirma romance

"Ella está haciendo lo suyo y no siente ningún tipo de presión por tener una relación. Simplemente se está concentrando en lo que es mejor para ella en este momento y ha estado muy en sintonía con el mantenimiento de sus propios límites. Sus amigos y familiares la apoyan", señaló una fuente hace unos meses.

Benjamin Joseph Levin, mejor conocido como Benny Blanco, es un músico, cantautor y productor musical, nació el 8 de marzo de 1988 en Virgina, Estados Unidos.

Su fama despegó en 2007, teniendo desde entonces, la oportunidad de trabajar con distintas celebridades como Dr. Luke, Britney Spears, Katy Perry, Charlie Puth, Justin Bieber, BTS, Snoop Dogg e incluso con su ahora novia, Selena Gomez, al lanzar 'I Can't Get Enough' en 2019.

