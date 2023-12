"Vamo´ amanecer", lo nuevo de La Gran Manzana y Fernando Villalona

Víctor Roque, líder de la orquesta La Gran Manzana, y Fernando Villalona han unido sus voces en "Vamo' amanecer", una canción en la que ambos intérpretes combinan sus estilos musicales dentro del merengue.

Se trata de una interesante fusión, donde el público escuchará mucho de cada uno en un mismo tema y que seguramente atraerá la atención de los consumidores del género.

"Vamo' amanecer" tiene pinceladas de temas emblemáticos de Fernando Villalona junto con los sonidos de teclados distintivos de La Gran Manzana, que se destacó por aportar colores muy electrónicos al merengue.

Esta es la primera colaboración de La Gran Manzana con otro artista en 40 años, lo que marca sin dudas un hito en su historia musical.

"Y que sea con el Mayimbe Fernando Villalona tiene una gran significación para mí porque se trata del artista más carismático de República Dominicana y un líder indiscutible del merengue con una impronta de oro", destaca Víctor Roque al referirse a esta mancuerna.

Resalta que Villalona ha sido su ídolo toda la vida "y siempre dije que quería ser como él".

Víctor Roque, líder de la orquesta La Gran Manzana, y Fernando Villalona han unido sus voces en Vamo' amanecer. (FUENTE EXTERNA)

Roque con La Gran Manzana y Villalona en "Vamo' amanecer" muestran la característica energía de ambos artistas, logrando una canción que invita a celebrar en cualquier época.

La adaptación y letra del tema es del propio Víctor Roque, mientras que los arreglos son de Richard Marcell junto con Luis Nerol Nieves, ambos han dejado sus huellas como productores musicales de reconocidos artistas internacionales.

"Vamo' amanecer" se lanzará oficialmente este viernes y estará disponible en todas las plataformas digitales, además de la radio.

Carreras exitosas

La Gran Manzana, cuyo nombre rinde tributo a la ciudad de Nueva York, nació hace 40 años.

En 1983, la orquesta grabó su primera producción discográfica "Henry, Víctor y La Gran Manzana".

Sin embargo, no fue hasta el lanzamiento de su segundo disco al año siguiente cuando lograron sus primeros éxitos.

En todas las listas de las emisoras radiales se escuchaban temas como "Mentirosa", "Mole Mole" y "Rosa Blanca".

En 1985, La Gran Manzana se catapultó como una de las orquestas más populares del género con el estreno del disco "El poder de New York", que incluyó "No me sigas más", "I Just Called" y "Por tu querer".

Sus discos y canciones se han convertido en tradición en la vida de miles de fanáticos que han seguido a la orquesta desde sus comienzos.'