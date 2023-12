Funeral musical y homenaje en Irlanda al cantante de The Pogues, Shane MacGowan

Irlanda rindió este viernes un emotivo y musical homenaje a Shane MacGowan, el emblemático cantante del grupo The Pogues y voz ineludible de la música del país, fallecido a finales de noviembre.

A su funeral asistieron personalidades como el cantante Nick Cave y el actor Johnny Depp, el presidente irlandés, Michael Higgins, y el exlíder del Sinn Fein, Gerry Adams.

Baladas irlandesas al violín o al piano resonaron en la iglesia de Santa María del Rosario, en Nenagh, una pequeña localidad del centro de Irlanda, durante una ceremonia religiosa retransmitida en directo por televisión.

Una fotografía en blanco y negro de un joven Shane MacGowan fue colocada frente al ataúd, decorado con numerosas rosas rojas.

Muestra de la huella dejada por Shane MacGowan, fallecido a los 65 años tras una vida consumida por las adicciones, hablaron o cantaron muchas personalidades de la música, como Nick Cave e Imelda May, que interpretaron el éxito "You're the One", escrito por Shane MacGowan junto a sus compatriotas Liam O Maonlai y Declan O'Rourke.

Se difundió un mensaje grabado del líder de U2, Bono, mientras el actor estadounidense Johnny Depp, el artista y activista político Bob Geldof y el exlíder del Sinn Fein, Gerry Adams, leían textos.

Un poco antes, en Dublín, una gran multitud se agolpó en las calles de la capital irlandesa para ver pasar la procesión que llevaba el féretro del artista en una carroza fúnebre tirada por cuatro caballos.

Muerte de un símbolo de música en Irlanda

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/08/shane-macgowan.jpg

La muerte de Shane MacGowan, de 65 años, un símbolo de la música en Irlanda, fue anunciada el pasado jueves por su esposa, Victoria Mary Clarke.

MacGowan, que había sido hospitalizado varias veces desde julio, había nacido en 1957 en Inglaterra, de padres irlandeses.

El cantante fundó en 1982 la banda The Pogues, que fusionaba música tradicional irlandesa y punk.

The Pogues se convirtió en la voz política de los jóvenes inmigrantes irlandeses en el Londres de los años 1980.