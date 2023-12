Tribu del Sol emociona al público en la celebración de sus 25 años de trayectoria en el Jaragua

La Tribu del Sol conformada por Laura Rivera, Papolo Sonoro y Rafa Payán celebraron su trayectoria musical de 25 años en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua.

El evento fue producido por la empresa Big Show Pro. Se trató de un histórico reencuentro, lleno de energía y emociones, al ritmo de un repertorio de grandes éxitos como "¿Dónde están?", "Has olvidado" y "No me dejes morir".

Tribu del Sol ha sido la banda sonora de más de una generación. "Gracias, gracias. Bienvenidos a nuestra celebración de los 25 años (...) Hoy celebramos, después de 25 años de subidas, bajadas, de ausencias (...) pérdidas, nacimientos, de renacer", expresó la voz líder de la agrupación, Laura Rivera.

Luego del formidable opening de la agrupación Séptimo Invitado, la voz de Laura brilló con su encanto y fortaleza entre la balada pop, el rock y los colores de sus fusiones.

También, aderezaron el repertorio al incluir el primer sencillo que estrenaron como Tribu del Sol y que le dio el nombre al disco con el que celebran 25 años de su lanzamiento, "Buscando una razón", así como "Cuando ya no estás", la canción favorita de Laura.

El concierto de Tribu del Sol estuvo adornado con invitados especiales. En esta fiesta no podía faltar la compañía del artista Roger Zayas en "Amor infinito".

Al recordar agradecer a emisoras como la X 102, La Nota Diferente y Radio Listín que le abrieron las puertas a la banda en sus inicios, recordaron que una en especial fue muy importante para ellos: Viva FM, que dirigía el veterano corista del grupo 4:40 de Juan Luis Guerra.

"Llegamos así, siendo muchachitos con un CD, con un demo, y nos recibió ahí el señor Roger Zayas... y se enamoró de las canciones, y yo creo que gracias a él la historia de nosotros tiene un antes y un después", expresó emocionada Laura al recibir al cantante entre los aplausos del público.

Invitados

Otros momentos emocionantes se vivieron con las actuaciones de Manuel Tejada y Maridalia Hernández, interpretando "Tal vez" y "Nuestro amor"; así como Tony Almont y Mariano Lantigua, quienes le impregnaron un toque especial a la fiesta con "Ni siquiera el sol".

Tribu del Sol contó con invitados especiales en su concierto 25 aniversario.

Durante más de dos horas, de historias y unión entre artistas, Tribu del Sol incluyó un despliegue de 26 canciones que motivaron intensos aplausos, coros y la algarabía del público cuando entonaban "Mi mundo gira", "Dicen ser", "Darte solo un poco".

"Más allá", "Delívery de amor", "Por ti", "Quisiera ser", "Fuiste más", "Como si no pensaras", "Amor del bueno", "Tú mi fe", "Búscame" y "Lloraré".

La productora Big Show Pro, que lidera el empresario Néstor Caro, tampoco escatimó esfuerzo en preparar un montaje a la altura de una de las bandas más trascendentales de la industria musical dominicana.

Indica una nota de prensa que la producción se apegó a los últimos avances en tecnología de sonido, iluminación y efectos visuales.

