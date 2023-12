La situación de salud por la que Ricardo Arjona se despide de los escenarios de manera indefinida

Ricardo Arjona dio a sus fanáticos la noticia que no querían escuchar. El artista sorprendió a todos con un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram una vez que concluyó su gira "Blanco y Negro" en Santiago de Chile este domingo, debido a que padece severas afecciones en la espalda.

Con una trayectoria de cuatro décadas, Arjona anunció una pausa indefinida (básicamente un retiro) y compartió una larga despedida para su equipo, asistentes y seguidores en toda Latinoamérica.

También dedicó palabras de agradecimiento a los médicos que lo atendieron, ya que "me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevo conmigo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida".

Esto fue algo de lo que dijo el intérprete a sus seguidores:

"Me despido en este Chile de tantas historias y afectos... Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver".

Y agregó: "Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen SECO, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo: 'Adiós y gracias, con todo el corazón'".

El mensaje provocó sorpresa entre sus seguidores, quienes le dedicaron mensajes de agradecimiento y cariño, deseándole una pronta recuperación.

¿Qué enfermedad padece Ricardo Arjona?

Desde hace semanas, el cantante Arjona ha sido aquejado por una severa lesión en la espalda y aceptó que en varias ocasiones estuvo en riesgo de no poder presentarse ante su público. Sin embargo, logró concluir su extenuante gira de 159 conciertos.

"Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo un maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida", detalló.

En su mensaje, Arjona explicó que tiene un problema severo en la columna y que sus médicos le han insistido en que se debe operar.

Sin embargo, lo más desgarrador de su mensaje fue una frase donde habla sobre la posibilidad de un regreso en el futuro y parece que Arjona lo ve lejano, pues dijo:

para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver". Fue intervenido con infiltraciones en su columna vertebral para intentar hacer posible su compromiso, pero los resultados no fueron suficientes, por lo que necesitará unas semanas más de recuperación.