Manerra celebra un año 2023 lleno de buenas nuevas con concierto gratuito en Sambil

El cantautor dominicano Manerra celebra un 2023 repleto de buenas nuevas y primeras veces.

El compositor de "Bachata Colonial" ha anunciado un concierto gratuito para agradecer todo el cariño recibido.

El show será este sábado 16 de diciembre a las 5:00 de la tarde en el pasillo central Kennedy del Centro Comercial Sambil libre de costo y abierto a toda la familia.

"Estoy muy emocionado con todas las cosas que están pasando. Dios me ha dado el privilegio de encontrar en este camino mucha gente buena. Este año no hemos parado de trabajar", declara a DL el joven artista.

"Dios nos bendijo con un Premio Soberano; lanzamos disco nuevo, giramos por Colombia, realizamos conciertos abiertos al público en Santiago, Punta Cana y ahora presentaremos el último concierto del año en Sambil. Queremos agradecer profundamente el cariño del público y para nosotros es una bendición realizar este concierto familiar gratuito", agrega emocionado.

"Ha sido un año lleno de bendiciones", reitera.

Agradecido

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/manerra-con-rafael-solano-maestro.jpg Manerra junto al maestro Rafael Solano. (FUENTE EXTERNA)

En 2022, precisamente en una entrevista con Diario Libre, Manerra confesó que sus influencias musicales son de Rafael Solano, Manuel Troncoso y Juan Luis Guerra. Creció escuchando esa música y otros ritmos en un hogar con buen gusto musical donde se coleccionaban los discos de vinilo.

Un año después compartió escenario con el maestro Solano, lo que considera un sueño hecho realidad.

"Estar al lado del maestro Rafael Solano fue uno de los momentos mas hermosos y surreales que he vivido. Cuando era niño estudiaba piano y mi tía Susana me regaló un disco suyo que se llama "Merengue a Piano". Ese disco cambio mi forma de ver el piano y la musica dominicana", revela.

Desde entonces el autor de "Por amor" se convirtió en "uno de mis superhéroes de la música, es un genio y un ser humano maravilloso".

Cuenta que todavía conserva ese disco: "Hace un año le pedí al maestro que me lo autografiara. Es un tesoro para mí".

Manerra y Solano cantaron juntos durante la celebración de la Gala Constitucional en el Teatro Nacional recordando la música del fenecido cantautor Víctor Víctor, de quien tiene inspiración en los ritmos e interpretación.

Esa noche cantaron dos canciones del autor de "Mesita de noche" fallecido en 2020. Estas fueron "Como tú una flor" y "La Casita".

"Le agradezco tanto a los productores de este evento, don Jochy Sanchez y doña Aidita Selman que me dieron esta oportunidad inolvidable para mí", destaca.

El ganador de Premios Soberano como "Revelación del año" se ha ido abriendo paso con su música de autor en los estilos balada, boleros, bachata y jazz.

Lanzó su segundo álbum de estudio "En la Sombrita" y su tercer EP "Tierra Bendita".

También fue escogido por la revista Forbes RD como una de las mentes más creativas del país.

Telonero

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/manerra-foto-18.jpg

Manerra abrió los conciertos de Reik, Sin Bandera, Natalia Jiménez, Emmanuel, Carlos Rivera, Rosario Flores, entre otros, producidos por César Suárez Jr.

"Este año he tenido la bendición de abrir varios conciertos de íconos de la música latina. Le agradezco tanto a César Suárez Jr. esta puerta que me abre y me ha traído tantas cosas buenas", valora.

Con ser telonero el artista comenta que ha tenido la oportunidad de dar a conocer su música a un nuevo público en escenarios como el Teatro Nacional o el Palacio de los Deportes, lo que significa para él un gran desafío.

Considera que cada puesta en escena está llena de lecciones y enseñanzas que guarda en su corazón.

Manerra actualmente se prepara para la segunda parte de su gira el año próximo, una nueva producción discográfica y un proyecto que lo tiene lleno de ilusión que pronto anunciará oficialmente.

"Bachata colonial", "Mantequilla y café", "Curita", "Santiaguera bonita" y "Todo es bonito otra vez" son parte de las composiciones de Manuel Vásquez, nombre de pila de Manerra.

No se encasilla

Si bien hay baladas, boleros, bachata y hasta son con las maracas en la propuesta musical de Manerra hay ritmos caribeños.

Pero él prefiere no encasillarse. "Siempre he sido muy curioso y aunque mi carrera es "joven" esa curiosidad ha jugado un papel fundamental en mi discografía. Me gusta explorar nuevas sonoridades y experimentar con ritmos, patrones", afirma.

Esto se refleja claramente en canciones "Como la luna", un merengue pambiche que fusiona el flamenco y el jazz.

En "Santiaguera bonita" coexisten el son, la bachata, el trap y el jazz.

Refiere que "Azul" es un merengue bailable con mucha influencia de la música brasileña y el instrumento que "llama" la melodía principal es un cuatro puertoriqueño.

"Almohadita" es otro merengue pero donde el piano es sustituido por un Cuatro Venezolano grabado por el destacado cuatrista venezolano Hector Molina. "Algo innovador que nos llena de mucho orgullo", apunta.

"Y así es cada canción, un universo de sonidos y ritmos que trato de maridar para contar una historia. Por lo que prefiero encasillarme, pues disfruto mucho la libertad creativa", concluye.

El disco debut de Manerra fue "Como la luna" (EP). Continuó con "Cucuche" Vol.1 (EP), "1984" (EP), 2021; "Cucuche y Manerra" (2022), "Tierra Bendita" (EP), 2023 y "En la sombrita", 2023.

"Estar al lado del maestro Rafael Solano fue uno de los momentos mas hermosos y surreales que he vivido. Cuando era niño y estudiaba piano mi tía Susana me regaló un disco suyo que se llama "Merengue a Piano" y ese disco cambio mi forma de ver el piano y la musica dominicana" Manerra Cantautor dominicano “